Amaia Montero desaparecida luego de preocupar a sus seguidores con su última foto Los fans de la cantante española Amaia Montero han expresado preocupación tras no saber de su paradero luego de sus alarmantes declaraciones y colgar una foto con un aspecto muy desmejorado. Amaia Montero Amaia Montero | Credit: Oscar Gonzalez/NurPhoto via Getty Images La última fotografía compartida por Amaia Montero despertó la preocupación de sus seguidores por su desmejorado aspecto. Pero lo que también ha encendido las alarmas es que ni las personas cercanas a la cantante saben cuál es su paradero tras hacer pública su condición actual. Cuando hace unos días la que fuera vocalista de La oreja de Van Gogh publicó la foto que ha causado tanta controversia, un seguidor le preguntó cómo se encontraba y solo dijo "destrozada". También dejó otros mensajes no menos preocupantes. "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?", escribió en un comentario. Amaia Montero Amaia Montero | Credit: IG/Amaia Montero Ante este panorama desalentador, muchos medios de prensa han querido ponerse en contacto con su hermana Idoia Montero y con su productor musical Marcelo Vaccaro. "Aparentemente triste y preocupada, Idoia Montero, su hermana y asistente personal, se ha negado a dar ningún tipo de declaración acerca de la situación actual de la exintegrante de La oreja de Van Gogh", apuntó el diario español ABC. Asimismo, el diario El Mundo aseguró que Vaccaro no había podido contactar a la cantante. "Tras esto, Marcelo no logró ponerse en contacto con la cantante, por lo que no conoce su paradero actual en medio de este revuelo mediático". Por su parte desde el programa Fiesta contactaron a su director musical Aurelio Manzano, quien dijo que se trataba de algo serio. "Nadie está banalizando nada, no forma parte de ninguna campaña promocional ni de márketing". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ante la impactante imagen publicada por Montero y los mensajes desalentadores, muchos seguidores la han apoyado y extendido su mano: "Puedes contar conmigo"; "te queremos Amaia 💜💜💜"; "tú nos has curado mucho con tus letras!!! Eres vida !!!!!!!!!", le dijeron.

