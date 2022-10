La cantante Amaia Montero causa preocupación por su aspecto y asegura estar "destrozada" La que fuera vocalista del grupo La oreja de Van Gogh publicó una foto que ha hecho saltar todas las alarmas sobre su estado. Sus colegas de profesión se han volcado con ella con solidarios mensajes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este viernes los usuarios de Instagram y, concretamente, los seguidores de Amaia Montero, se asustaban ante una publicación de la artista española. En ella compartía una foto en la que muestra su actual estado físico y personal. "Destrozada". Esa fue la palabra con la que contestó a un fan quien, preocupado e impactado por la imagen, le preguntó cómo se encontraba. En la publicación, la que fuera vocalista de La oreja de Van Gogh se ve muy desmejora e irreconocible. Una fotografía que ha hecho saltar todas las alarmas sobre su actual situación. Dicha instantánea fue publicada dos veces seguidas pero, al darse cuenta, la cantante borró la repetida y mantuvo la inicial. Amaia Montero Amaia Montero | Credit: Mezcalent/IG Compañeros de profesión y admiradores de siempre reaccionaron con escritos motivadores y muy solidarios hacia la intérprete de algunos de los temas más exitosos en la historia del pop como "Rosas", "Puedes contar conmigo" o "Cuéntame al oído". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La situación se hizo aún más preocupante cuando Amaia compartió un nuevo mensaje entre los comentarios. "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de que me sirve la vida?", expresó. Unas palabras que crearon conmoción de inmediato. "No entiendo que está pasando, ya ha publicado la foto 2 veces, alguien de su círculo cercano debería llamarla", "Por favor, que sus seres queridos estén atentos y le acompañen en estos momentos". A primeros de octubre Amaia anunció que se avecinaba nuevo disco. Quizá esta fotografía y estas frases tengan que ver con ese lanzamiento.

