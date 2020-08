Alyssa Milano deja ver las fuertes secuelas que le ha dejado el coronavirus "Pensé en mostrarte lo que COVID-19 le hace a tu cabello", fue el mensaje que usó para acompañar el clip. "Por favor, tómese esto en serio”. ¡Mira el video aquí! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La actriz estadounidense Alyssa Milano dio a conocer una de las consecuencias que le dejó haber dado positivo al coronavirus: la pérdida de cabello. Así lo reveló a través de sus redes sociales donde colgó un video en el que llamó a sus seguidores a tomar conciencia sobre la importancia de protegerse de la COVID-19 y evitar su contagio. En las imágenes, Milano se peina el cabello con un cepillo para revelar mechones que se le caen con cada pasada. "Esta es mi pérdida de cabello por COVID-19", dijo mientras sostiene entre sus dedos las hebras perdidas. "Pensé en mostrarte lo que #COVID-19 le hace a tu cabello", fue el mensaje que usó para acompañar el clip de poco más de un minuto y medio en sus cuentas de Twitter e Instagram en el cual exhorta a sus seguidores a usar mascarillas para minimizar la propagación del virus. "Por favor, tómese esto en serio”. La caída del cabello es uno de los síntomas reportados por algunos pacientes que se recuperaron del coronavirus en una encuesta realizada por la Dra. Natalie Lambert de la Facultad de Medicina de la Universidad de Indiana con Survivor Corps, según People. En la encuesta donde participaron unas 1,500 personas, más de 400 dijeron que experimentaron pérdida de cabello. La estrella que saltó a la fama en su rol de Samantha en el programa Who’s the Boss, también compartió otros síntomas que experimentó mientras estaba ingresada en el hospital —entre ellos una sensación de pesadez en su pecho. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Estuve muy enferma con COVID-19 en abril. Todavía tengo muchos síntomas. Soy lo que ellos llaman un 'transportista de larga duración'", escribió. "Anoche, sentí un peso en el pecho. Fui a la sala de emergencias solo para asegurarme de que no era un coágulo de sangre. Afortunadamente, no lo era". “Esta era yo el 2 de abril después de estar enferma durante 2 semanas. Nunca había estado tan enferma. Todo me dolía. Pérdida del olfato. Sentí como si un elefante estuviera sentado en mi pecho. No podía respirar. No podía retener la comida. Perdí 9 libras en 2 semanas", recordó en una publicación de Instagram. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas y tratamiento, por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

