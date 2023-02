Álvaro Torres habla por primera vez sobre el fallecimiento de su padre: "Lo estoy asimilando" Exclusiva: En su primera entrevista concedida tras el fallecimiento de su padre, el cantautor salvadoreño habla sobre su pérdida y cómo planea seguir adelante con su vida profesional. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Estos han sido días difíciles para el cantautor salvadoreño Álvaro Torres. El pasado 29 de enero fallecía su padre, Don José German, a los 82 años. "Hasta el cielo y hasta pronto. Todo el equipo de Álvaro Torres lamenta el sensible fallecimiento de su papá José Germán. Nos unimos en oración pidiendo fortaleza a la familia, a nuestro querido Álvaro y la paz del alma de su querido padre", rezaba un post publicado en dicho momento en las redes oficiales del artista. El sensible deceso sucede justo cuando el intérprete de clásicos románticos como "Chiquita Mía", "Nada Se Compara Contigo", "Buenos Amigos" y "He Vivido Esperando Por Ti" se prepara para embarcarse en su Tour del Amor por 10 ciudades de Estados Unidos. "La partida de mi padre ha sido muy dolorosa y lo estoy asimilando" exclama en exclusiva al aparecer en la sexta temporada del show People VIP , de People en Español y conceder su primera entrevista tras el fallecimiento de su progenitor. "Pero como dicen por ahí: El show debe continuar, así que seguimos de pie, guardando el luto en nuestro corazón y honrándole con lo que él me enseño a ser: una buen persona". "Mi padre para mí [es] muy especial", prosigue el cantautor que salió de su natal El Salvador a los 17 años y quien inició su carrera en la vecina Guatemala. "Ese vínculo amoroso de respeto, admiración y de agradecimiento por todo lo que nos han dado...eso no muere", afirma Torres quien también ha visto partir de este mundo a su padre hace un tiempo. El post donde Torres anunciaba a sus seguidores la partida de su padre, quien era músico y violinista: Un video que se ha hecho viral de la reunión sorpresa que preparó Don Francisco en su show hace unos años para reunir a Álvaro Torres son su padre, Don Germán, en los Estados Unidos y que hizo brotar las lágrimas de ambos: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La costumbre que yo tengo es de dar todo en el escenario", afirma el artista sobre lo que los fans deben esperar de esta serie de conciertos que se aproxima. "[Es una] entrega total en el escenario y es lo que traemos con el catálogo musical de canciones que he escrito durante todas estas décadas y que el público [las ] ha hecho suyas". Alvaro Torres El Último Romántico interpretará sus más grandes éxitos en el Tour del Amor al lado de la Madonna Latina, Marisela. La gira da inicio hoy, viernes 10 de febrero en el Palace Theater de Stamford, en Connecticut y continuará por 10 ciudades de los Estados Unidos para culminar el 28 de este mes en la Florida. ¡Mira la entrevista completa con Álvaro Torres en People VIP arriba! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sintoniza cada semana People VIP de People en Español! Entérate de lo último en el mundo del entretenimiento, así como lo más hot en la moda y belleza en el show que se transmite lunes y miércoles, a las 6:00 p.m., hora del este/ 3:00 p.m. hora del oeste, por Facebook Live. Todos los capítulos disponibles en nuestra página de Facebook.

