"No le duró ni el año de estar solo". Aluvión de críticas al viudo de Edith González por estrenar nueva novia El economista Lorenzo Lazo no se ha quedado callado y ha contestado a quienes le recriminan que no haya guardado más tiempo de luto a su esposa. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Con un viejo refrán, Lorenzo Lazo se convertía en el centro de las críticas estos días. El economista, que ya estrena nuevo amor con Lourdes Peláez, ha recibido comentarios muy poco agradables por presumir de pareja cuando todavía no se cumple un año de la muerte de su esposa, Edith González. “Él sí se aplica el dicho que dice ‘el muerto al pozo y el vivo al gozo’, se ve que sí le dolió bastante la muerte de Edith pues no duró ni el año de estar solo”, le escribieron con dureza en una de sus publicaciones de Instagram. Poco dado a contestar ni entrar en polémicas, en este caso el también empresario no se quedó callado ante la fuerte ofensa que recibió de una seguidora. “Cero post, cuenta cerrada…. ¿bot o cuenta falsa? El anonimato da validez a esos comentarios. Abre pública tu cuenta y ponle tu nombre…”, le contestó muy ofendido. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Este video fue aplaudido precisamente por la que ya se puede considerar su novia oficial. Lourdes le escribió que le echaba de menos y las críticas siguieron. “Este viejo ni esperó el año de velar por su difunta esposa para andarse revolcando con otras. Wow. Ojalá Edith te mire desde el cielo y te jale los pies cuando duermas”, apuntó otra persona. Parece que el hecho de que tenga un nuevo amor no ha sentado bien a algunos de sus seguidores que se lo han transmitido sin tapujos. Image zoom Aunque Lorenzo ha sido bastante comedido y no ha presumido de forma exagerada su nueva ilusión, que están juntos como pareja es una realidad. Ella le acompañaba antes de la cuarentena por el coronavirus a un evento importante para él y las muestras de cariño en redes son otra evidencia. Una felicidad que no es incompatible en absoluto con el amor y profundo respeto que siente y sentirá por la que fue su gran amor, Edith. Advertisement

