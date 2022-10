Altair Jarabo revela las ventajas de estar casada con un de hombre mayor edad La actriz mexicana Altair Jarabo celebró su primer aniversario de bodas el pasado agosto y contó las ventajas de haber unido su vida a un hombre que le lleva bastantes años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Altair Jarabo acaparó los encabezados en agosto del año pasado por su sorpresiva boda con el empresario francés Frédéric García. Pero no fue el inesperado enlace lo que llamó la atención de los curiosos sino la diferencia de edad entre la pareja. García es 18 años mayor que la actriz. La mexicana hizo caso omiso a los comentarios y la polémica generada por su relación y a un año de sellar su amor en una boda de ensueño en París, revela las ventajas de tener un esposo mayor. La actriz invitó a sus seguidores a realizar una sesión de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, donde al parecer no hubo tema prohibido. Entre las preguntas curiosas e indiscretas, una de sus seguidoras preguntó, sin preámbulo, sobre su relación con el empresario. "¿Cómo es la relación con tu esposo que es mayor que tú?", preguntó la fanática, según un vídeo compartido por Jarabo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Altair Jarabo y su esposo Frédéric García Altair Jarabo y su esposo Frédéric García | Credit: Mezcalent.com "¿Qué les puedo yo decir? Aparte de que se los recomiendo muchísimo. Me siento cuidada, respaldada, querida. Así debe ser", dijo. Desde que se casó, la artista de 36 años ha tenido que enfrentar los cuestionamientos sobre su relación, y ha confesado que su carácter la ha ayudado a ignorar la mala intención con la que los hacen. "Afortunadamente, tengo un carácter que no escucha ni hace caso de los malos comentarios. No sería yo si me la pasara preguntándole sus opiniones a la gente y además, ¿qué pueden decir? Estoy feliz, ilusionada, muy orgullosa como pueden ver y nada ni nadie va a cambiar eso", puntualizó a la prensa mexicana en septiembre.

