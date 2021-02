Close

Altair Jarabo, enamorada: "Estoy en una relación y va muy bien" La actriz mexicana reveló en una reciente entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda que conoció a su pareja por medio de un amigo en una reunión. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Altair Jarabo siempre ha sido una persona muy discreta con todo lo que tiene que ver con su vida personal, pero el amor cuando llega, llega y difícilmente se puede ocultar o esconder por mucho tiempo. La actriz mexicana, quien interpreta a Olga en la exitosa telenovela Vencer el desamor (Univision), confesó en una reciente entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda que se encuentra muy ilusionada en el terreno amoroso desde hace aproximadamente tres meses. "En este momento estoy en una relación", confirmó la que fuera antagonista de exitosos melodramas como Al diablo con los guapos y Abismo de pasión. "No lo había dicho antes más que contigo, pero sí estoy en una relación y va muy bien, va muy linda", señaló. Image zoom Altair Jarabo | Credit: Instagram Altair Jarabo La actriz, que tiene más de tres millones de seguidores solo en Instagram, reconoció estar viviendo un momento muy bonito en ese aspecto de su vida. "Estoy en paz, me siento como que puedo ser yo y me siento muy bien", expresó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque aún ve muy lejos la boda y los hijos, Jarabo admitió que le gustaría algún día casarse y ser madre. "Sí me gustaría todo el paquete, no te miento, sí me gustaría tener hijos, casarme, sí me gustaría, pero es más importante el con quién que el cuándo, lo más importante es con quién y con la persona adecuada sí es un camino que me gustaría", aseguró. La actriz, que no quiso dar muchos detalles sobre su nueva pareja, compartió que ambos se conocieron meses atrás por medio de un amigo. "Coincidimos en una reunión", explicó la intérprete de 34 años. El resto ya es historia. Su historia. Una historia que, por el momento, parece querer guardarse para ella.

