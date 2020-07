"Sé que me estás cuidando". Altair Jarabo sufre dolorosa pérdida familiar La actriz de Por amar sin ley hizo el triste anuncio a través de sus redes sociales con un mensaje lleno de nostalgia y sentimiento. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Siempre risueña y positiva, en esta ocasión Altair Jarabo se puso seria en sus redes sociales para anunciar una triste noticia. La actriz ha perdido a su abuelita Esperanza que les ha dejado a los 94 años de edad. A través de un emotivo homenaje en redes y una fotografía de ambas que muestra su unión, la actriz de Al diablo con los guapos le dedicaba unas conmovedoras palabras tras su marcha. "Adiós , Esperanza. Lo que compartimos vivirá siempre en nosotros. Desde que tengo memoria, eres y siempre serás una parte inseparable de mi", comienza su escrito. Compañeros de profesión como Michelle Renaud, Ana Brenda o Litzy le acompañaron en el sentimiento tras conocer la partida de su abuelita. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Espero haber heredado parte de tu fortaleza, pero mientras tanto sé que me estás cuidando ( y riendo de mis travesuras, espero) desde donde sea que estés. Gracias por tanto", concluyó su mensaje. Todo nuestro amor y cariño a Altair y su familia. Esperanza, QEPD.

Close Share options

Close View image "Sé que me estás cuidando". Altair Jarabo sufre dolorosa pérdida familiar

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.