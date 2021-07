Altair Jarabo anunció en mayo de este año su compromiso con el empresario francés Frédéric García. "En este momento de mi vida donde estoy siento que todo cobra sentido. Tengo un cómplice, un amigo, alguien que me encanta y que me da muchísima felicidad y hace que yo también se la quiera dar", declaró la actriz mexicana a People en Español. En plena vorágine de los preparativos de su boda, la que fuera villana de exitosas telenovelas como En nombre del amor y Abismo de pasión lleva ya dos meses viviendo en la capital de Francia, París, ciudad en la que dará el 'sí, quiero' en aproximadamente un mes.

¿Pero cómo es la vida de Altair en Francia? ¿Cómo es su día a día en la ciudad del amor? En entrevista vía Zoom desde los espectaculares Jardines de Luxemburgo, la actriz nos cuenta cómo se está adaptando a la cultura francesa y, en definitiva, cómo la ha recibido el país.

Altair, ¿cómo te has adaptado a la cultura francesa?

Yo soy de la política de amar el lugar en donde estás. Hay cosas que extraño muchísimo de México, que son mi familia y la comida, pero también decidí disfrutar la comida que hay aquí, como que fluir con lo que tienes en el momento. Estoy disfrutando mucho vivir la ciudad en el sentido de que, por ejemplo, no voy a un lugar a comprar todo lo que necesito, [sino que] voy a la tienda del quesero por el queso que me gusta y a la del panadero por el pan que me gusta… Todos los días salgo y compro lo que necesito ese día. Se me hace un lujo vivir así. Disfruto mucho salir, caminar, comprar mi desayuno, tomarme un café en un parque…

El idioma a la hora de desenvolverte, ¿cómo lo has llevado?

Frédéric ha sido intérprete en muchísimas cosas de la organización de la boda, pobre porque se aventó todas las discusiones con los proveedores y de aterrizar todas las ideas que teníamos. No sabía en lo que se metía (ríe), pero lo hicimos muy bien. Él es muy alivianado, muy paciente, así que se logró sin problema. Pero veo inminente la necesidad de hablar francés, ya voy ahí pasito a pasito. Pero también ha funcionado en mi contra que a lo mejor ven que no hablo bien francés y entonces me hablan en inglés y todas las conversaciones pueden seguir en inglés sin ningún problema y eso me orilla a no darme a entender, así sea mal. Pero me tengo que dar la disciplina de tomar un curso intensivo y hablarlo porque si pretendo estar aquí un ratito habrá que hablarlo.

¿Qué es lo que más te gusta del país?

Ahorita vivo muy cerca de este lugar precioso a donde vine a tomar el Zoom que se llama los Jardines de Luxemburgo. Me encanta vivir la ciudad y cada día caminamos 2 o 3 horas en una dirección o en otra y siempre hay detalles que no habías visto antes. Me gusta mucho que he visto despertar París. Llegué cuando estaba todo absolutamente cerrado –no había terrazas, ni restaurantes, ni mucho menos museos– y poquito a poquito ha ido despertando.

¿Cuál es tu pasatiempo favorito en Francia?

Estar en una terraza tomando un café o un vino y viendo pasar a la gente me encanta. Fíjate que no he extrañado los grandes restaurantes así de chef, no, extrañaba una terracita normal, tomar un café, caminar mucho, que es algo que no hago mucho en México, pero aquí si camino varias horas y me fascina. Vivimos mucho la ciudad y es sumamente romántico.

¿Cómo es un día en la vida de Altair en Francia?

Me despierto y lo primero que necesito es un cafecito. Yo antes no era de comer croissant y aquí ya me acostumbré a desayunar croissant, pero me regañaron mucho porque le puse jamón y queso y eso no se debe hacer (ríe), pero no me importa yo lo sigo haciendo aunque me regañen. Desayuno rico, después salimos a caminar por ahí, seguimos viendo muchos pendientes de la boda y de la organización así que constantemente tenemos citas o un café o salir en coche a algún lugar lejos, vemos mucho a la familia de Frédéric, tenemos también un poco de vida social, vamos a comer o a cenar a algún lado… Me considero dentro de una pequeña luna de miel, son pequeñas vacaciones, así que no tengo rutina muy productiva.

¿Hay algún lugar que te gustaría visitar?

Fíjate que me gustaría ir a un viñedo, me gustaría ir a una casa productora de vino, quizás en Burdeos, que es muy cerca. Me gustaría aprender de vino.

¿Seguirás viviendo en Francia después de la boda?