Julián Gil destapa el lado más personal y desconocido de Altair Jarabo El villano de exitosas telenovelas de Televisa logró que la actriz mexicana hablara como nunca de su vida privada en una reciente transmisión en vivo. By Moisés González Julián Gil consiguió lo que parecía imposible: que Altair Jarabo abriera su corazón y hablara como nunca sobre aspectos de su vida privada que normalmente mantiene en un discreto segundo plano. Sucedió este domingo durante una transmisión en vivo que ambos actores realizaron desde sus respectivas cuentas de Instagram. "Tengo miedo, pero ni modo vamos con esas preguntas", expresó la actriz mexicana de exitosas telenovelas como Pasión y poder y Por amar sin ley al inicio del 'en vivo'. Image zoom Mezcalent Una de las primeras preguntas que le formuló el galán de 49 años a su compañera de profesión fue por qué en todas las fotos que comparte en Instagram aparece sola. "Buena pregunta. Yo creo que es un estilo que he adoptado en Instagram. A lo mejor cuando empezaron a salir otras redes notaba muy seguido que la gente era como de 'ay la foto para el Face' y a lo mejor ni siquiera te llevabas tanto ni los querías tanto ni viceversa, como que se figuran amistades o cosas que no son del todo [reales]", respondió Altair. Image zoom Altair Jarabo "Creo que el Instagram es algo que uno decide mostrar de sí mismo y mi Instagram se trata de mí y ya, pero créanme que no traigo a nadie oculto", dejó claro la intérprete de 33 años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El villano de exitosos melodramas de Televisa como Hasta el fin del mundo y Por amar sin ley también se interesó por el estado sentimental de la actriz. "¿Tienes novio?", le preguntó Gil. A lo que Altair respondió con un rotundo no. "No, estoy tranquila, en este momento no hay novio", aseveró. Image zoom Altair Jarabo ¿Pero será que desea convertirse en algún momento de su vida en mamá? "Sí quisiera ser mamá. Como veo las cosas no creo que pase próximamente, pero sí quisiera en algún momento. Yo creo que a menos que te agarre muy temprano en la vida o muy después la pregunta más importante es con quién. El con quién es muy importante", reconoció. Otra de las confesiones que hizo Altair durante la transmisión en vivo es el romance que mantuvo hace muchos años a distancia con un hombre que vivía en Miami. "En algún momento de mi vida hace muchísimos años se me ocurrió tener un novio yo viviendo en México y él vivía en Miami. Era una telenovela andante de despedidas y de aviones", reconoció. "Me llegó a pasar que yo estaba así como en una clase y decía 'se acabó' y me iba de ahí caminando al aeropuerto, sin pensarlo. Pero no me arrepiento. Lo valió", confesó.

