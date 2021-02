Close

Exclusiva: Altair Jarabo sobre el feminicidio: “Pensar que ocurre en la vida real, me parte el corazón” Con una enorme tristeza, Altair Jarabo confiesa que haber interpretado a una víctima de feminicidio le cambió la vida. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En la telenovela Vencer el desamor, el personaje de Olga Collado, quien es encarnado por Altair Jarabo, parece que "tiene la vida resuelta" y a diferencia de otros en la historia "resuelve problemas, tiene dinero, tiene muchas cosas y no parece vulnerable", ni capaz de sufrir de "caer en una trampa"; sin embargo, su desenlace es inesperado y se convierte en víctima de un feminicidio. La actriz asegura que, pese a ser ficción, vivió "con angustia" estas escenas. "Fue horrible tan solo interpretarlo; así que pensar que ocurre en la vida real, me parte el corazón", confesó Jarabo a People en Español. "Pensar que alguien cae en una trampa; que conoce una persona y está en un lugar equivocado, [en manos] de un predador, de una persona violenta, de un asesino [es terrible]". Para la también modelo, desarrollar un personaje de este tipo le cambió por completo su perspectiva sobre este tipo de delito, debido que "al principio no ubicaba la diferencia entre un asesinato y un feminicidio". Sin embargo, descubrió qué hay "una serie de factores lo hacen feminicidio y se me hace más feo todavía porque incluye el factor abuso". Image zoom Credit: Eduardo Acierno SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Se me hace más grave que un asesinato normal", Altair Jarabo "Hay muchas razones donde, por el hecho de ser mujer, te ponen en una situación más vulnerable", explicó. "Alguien está haciendo daño porque puede, porque la otra persona no se puede defender y no está en igualdad de circunstancias, y eso se me hace más grave que un asesinato normal". Image zoom Credit: Eduardo Acierno La actriz sabe que todas las mujeres sin importar su educación, condición social o solvencia económica, pueden sufrir agresión por parte de parejas o familiares; por ello, "recomendaría que es mejor estar solo que aguantar cosas que pueden empezar por faltas de respeto y escalar hacia las agresiones físicas o hasta la muerte". "No aguantemos la violencia en ninguna de sus expresiones, ni siquiera en insultos o en gritos", enfatizó. "Invito a las mujeres a que se quieran mucho y que huyan de las personas violentas". Este personaje y la situación por la pandemia que atraviesa el mundo hicieron que Altair Jarabo reflexionara sobre la importancia de disfrutar cada instante. "Hay que decir qué quieres, cuando quieres a alguien, hay que cuidar a las personas y procurarlas ahora. Ponerte el perfume que te gusta y usar los platos bonitos, y vivir la vida hoy, porque mañana quién sabe, todo cambia en un segundo", concluyó.

