Altaír Jarabo operada de urgencia por un espantoso accidente que le dejó la mano "hecha papilla" A la protagonista de "Al diablo con los guapos" le tuvieron que insertar clavos en la mano durante la intervención quirúrgica. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Altair Jarabo Altair Jarabo | Credit: Despierta América/YouTube Aunque Altaír Jarabo está viviendo la aventura de la recién casada, lo cierto es que en los últimos tiempos también se han dado incidentes nada gratos, como la operación de urgencias a la que tuvo que someterse tras un accidente en casa que le dejó la mano "hecha papilla", según sus propias palabras. La actriz mexicana despertó la curiosidad de la prensa cuando apareció con sus dedos de la mano derecha vendados, durante la alfombra roja del corto animado "My happy place". Jarabo explicó que se había tenido que someter a una operación luego de que la puerta de su casa le machucara la mano derecha. "Fue error mío. La puerta de mi casa es muy gruesa y muy pesada y en un error de cálculo se me machucó y quedó hecho papilla, la verdad. Espantoso", contó la joven de 35 años. A la protagonista de "Al diablo con los guapos" le tuvieron que insertar clavos en la mano durante la intervención quirúrgica. A pesar del triste incidente, lo cierto es que Jarabo se encuentra viviendo una de las etapas más lindas de su vida, desde que se casó con el empresario de origen francés Frédéric García, en un espectacular castillo parisino rodeados de sus seres queridos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Estoy supercontenta, muy enamorada, muy ilusionada, me siento muy acompañada. Siento que todo tiene sentido", dijo la actriz a la prensa luego del casamiento. Sobre las críticas a la diferencia de edad entre ella y su esposo, la actriz dijo: "Esa diferencia me hace muy feliz. [Frédéric] es un hombre con mucha experiencia, que me divierte muchísimo y que me trata como toda una dama", indicó.

