Close

Altair Jarabo se confiesa: ¿tiene novio? ¿le gustaría convertirse en mamá? La actriz de Vencer el desamor, Altair Jarabo, se confiesa y revela si tiene pareja, si le gustaría convertirse en madre y más. Por Nohelia Castro Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Aunque se considera afortunada en el amor, Altair Jarabo está actualmente soltera porque la pandemia no ayuda. Eso sí, cuando encuentre una pareja sabe exactamente los errores que no va a cometer. La actriz por el momento está enfocada en su papel en Vencer el desamor (Univision), donde comparte créditos junto con David Zepeda y Daniela Romo, entre otros. ¿Cómo se vence el desamor? "Si todos supiéramos, no tendríamos que vencer el desamor, pero lo que propone esta historia, de manera muy linda, es buscando la fibra que todos tenemos dentro. Hay que volver a ver dentro a encontrar la fuerza que nadie más te puede dar. Ni un esposo ni un novio ni un amante, nadie más que uno mismo". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Te consideras afortunada en el amor? "Sí, me considero afortunada porque he sido muy querida. Creo que las complicaciones que he llegado a tener me las procuro yo sola, por complicada. No puedo culpar a nadie que no sea yo, la verdad". Image zoom Altair Jarabo | Credit: Mezcalent "Soy súper cariñosa, súper melosa, y me gusta hacer equipo, pero me gustan las relaciones profundas, entonces soy exigente con la comunicación, con el compromiso, con la entrega, con la generosidad. Soy mucho así, me tomo muy en serio tener novio, es una decisión que afecta todo lo demás en mi vida, y pido lo mismo de regreso". ¿Qué has conseguido superar en las relaciones?, ¿qué has cambiado de ti misma? "Yo era de esas locas que decían '¡por favor, tenemos esta discusión ahorita, ahorita porque mañana no se puede y todo va a ser peor!'. Hoy, comprendo que es mejor a veces dejar enfriar un tema y pensarlo bien, irte a dormir, y hablar mañana con paz y tranquilidad". ¿Te gustaría ser mamá? "Sí, me gustaría la experiencia. No lo veo pasando a corto plazo, pero con la experiencia de la familia me gusta pensar en el equipo, no solo pienso en el taller mamá, pero ya vendrá, por el momento, pues como la pandemia no ayuda no tengo a mi cómplice".

Close Share options

Close Close Login

Close View image Altair Jarabo se confiesa: ¿tiene novio? ¿le gustaría convertirse en mamá?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.