¡Altair Jarabo tumba las redes al mostrar sus curvas en un impresionante bikinazo! La actriz deslumbra con su belleza al natural y sin filtros. "Un espectáculo" Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Feliz, enamorada y segura de sí misma. Así arranca el 2023 para Altair Jarabo, además de con una agenda repleta de proyectos. La actriz mexicana quiso saludar a sus seguidores de una manera muy especial para desearles un nuevo año cargado de cosas positivas. Desde su amado México y en bikinazo, la protagonista de Juego de mentiras y En nombre de amor, mostró sus curvas y abdominales de acero. Altair Jarabo Altair Jarabo en bikinazo | Credit: (Photo by Victor Chavez/WireImage) Las fotos dispararon la temperatura en las redes y le valieron un sinfín de piropos por parte de sus fans, quienes aplaudieron su belleza al natural. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Amor a primera vez", "Estás buenísima", "Un cuerpazo muy natural, como debe ser", "La más hermosa del mundo", "Qué sirenita", escribieron algunos. Por su parte, Altair se mostró encantada de empezar el año en su país y disfrutar de sus paradisíacas playas. "Me gusta irme a veces, pero amo volver", escribió encantada de la vida.

