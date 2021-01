Close

Exclusiva: Altair Jarabo cuenta todo sobre sus atípicas vacaciones en París. "¡Wow qué experiencia única! Altair Jarabo pasó unos días en Europa y relata a detalle cómo fue viajar en época de pandemia. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Luego de concluir su participación en la telenovela Vencer el desamor y por un asunto de interés profesional, Altair Jarabo planeaba viajar a Marruecos. Por cuestiones de la pandemia, el encuentro en dicha nación fue aplazado y la actriz, quien tenía estancias y vuelos listos, aprovechó la oportunidad para tomarse unas merecidas vacaciones en París; aunque también visitó otras ciudades en Suiza. RELACIONADO: Altair Jarabo se despide de Vencer el desamor Image zoom Credit: Cortesía: Altair Jarabo "No era solamente ir a Francia porque sí, hubo un plan que se pospuso. El plan original era ir también a Marruecos porque formo parte de un grupo amistad que se hizo con este país de intercambio cultural, entre otras áreas. El que a mí me corresponde es el de artes y entretenimiento", explicó. "Ya tenía mi boleto, todo armado, así que rescaté la parte de París y estuve también en Laussane y Ginebra, Suiza". "Ciudades que normalmente son felices, con mucha vida, ahora están tristes", Altair Jarabo Image zoom Credit: Cortesía: Altair Jarabo Gracias a su ascendencia europea, la también modelo pudo realizar el viaje sin problemas y acatando las medidas de seguridad que exige la pandemia. Si bien gozó el paseo, no puede negar que lo vivió "con sentimientos encontrados, la verdad, porque ciudades que normalmente son felices, con mucha vida, ahora están tristes" y la gente también está enfrentando la situación con "mucha dificultad" como en todo el mundo. "Caminé mucho por la ciudades, simplemente, recorrerlas es lindo, es una experiencia. La gente está muy cuidadosa igual que acá [en México]; con las mismas medidas que uno debe tener. Hay tiendas abiertas, mas no restaurantes, no bares. No estaba allá de fiesta, de antro", advirtió. "Lo disfruté muchísimo; aunque, obviamente, son circunstancias raras". Image zoom Credit: Cortesía: Altair Jarabo A la intérprete de Carmen en la serie Ugly Betty "la historia en general me gusta"; así que, aunque echó en falta algunas cosas, su estancia en París resultó muy satisfactoria y enriquecedora a nivel personal. "Es otra manera de vivir una experiencia retadora o triste", Altair Jarabo "Lo que más extrañé son los cafecitos; no el restaurante más elegante. Extrañé ir caminando por una calle, encontrar un cafecito simpático y sentarme por un café o una copa de vino, y ver a la gente pasar. Creo que París tiene esquinas y calles que son todas detalladas, llenas de historia", mencionó. "Extraño, obviamente, la gastronomía, pero fui a comprar comida, cociné. Es otra manera de vivir una experiencia retadora o triste, pues hay que buscarle el modo. Creo que eso mismo lo podemos extrapolar a todo lo que conlleva la crisis que estamos viviendo". Image zoom Credit: Cortesía: Altair Jarabo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En algún momento de su viaje, Altair Jarabo, quien está en descanso hasta arrancar con un proyecto que tiene en puerta, confiesa que "hice una reflexión" acerca de esta singular experiencia. "De pronto vi ciudades que normalmente están repletas de gente, que no puedes ni caminar, con un mar de personas, que estaban totalmente vacías. Y dije '¡wow qué experiencia única!'", reveló. "Hay veces que uno tiene que reconocer el momento único que está viviendo y saber que es lo que hay, que es lo que te toca enfrentar en ese momento y encontrar lo bueno, aceptar lo malo y sacar lo positivo".

