Altair Jarabo confiesa que se 'arrepintió toda su vida' del vestido que lució en la boda de Marlene Favela La actriz mexicana reconoció que estuvo muy preocupada durante la boda debido a su escotado vestido. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Si hubo una invitada que logró robarle algo de protagonismo a Marlene Favela el día de su boda esa fue, sin duda, su amiga Altair Jarabo. La actriz mexicana causó sin buscarlo gran revuelo a través de las redes sociales por el prominente escote que lució como una de las damas de honor del enlace. Aunque se veía espectacularmente bella, hoy sabemos que el vestido no fue del agrado de la villana de exitosas telenovelas como Abismo de Pasión y Que te perdone dios. Así lo reveló la propia Altair en una reciente transmisión en vivo que realizó el pasado martes desde su cuenta de Instagram junto con su amiga, la también actriz Fabiola Guajardo, quien fue otra de las damas de honor que acompañó a Marlene en el día más importante de su vida. “¿Te acuerdas que me arrepentí toda la vida de ese vestido?”, confesó Jarabo. Image zoom Altair Jarabo en la boda de Marlene Favela SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz reconoció que estuvo muy preocupada durante toda la boda cuidando de que no se le viera nada de más pues temía que su enorme escote pudiera jugarle una mala pasada. “Como era muy escotado yo estaba muy preocupada y así”, se sinceró la intérprete de 33 años. “Pero bueno ya ni modo, Marlene estaba muy feliz […]”, agregó. Si bien le dio la razón en que el vestido no cooperó mucho para que pudiera bailar y sentirse libre durante la fiesta, Guajardo aseguró que se le veía increíble. “A mí sí me gustó. Siento que a pocas personas se le ve bien ese tipo de diseño y ese tipo de vestido, pero sí me acuerdo que estabas dudosa”, admitió. Advertisement

