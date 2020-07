¡Como una bella sirena! Altair Jarabo deslumbra a sus seguidores con su foto más sensual La actriz mexicana se dejó ver en bikini recientemente a través de las redes sociales y sus fans no tardaron en comentar: "La perfección sí existe". Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La cuarentena impuesta por la pandemia del coronavirus ha sentado de maravilla a Altair Jarabo. La actriz mexicana, quien ha participado en exitosas telenovelas de Televisa como Abismo de pasión y Por amar sin ley, se encuentra en su mejor momento físico. Así lo corrobora la imagen que compartió la guapa intérprete de 33 años este jueves a través de sus redes sociales y que ha deslumbrado a sus más de tres millones de seguidores de Instagram. En la instantánea, que en apenas unas horas superó los 100 mil ‘me gusta’, Jarabo aparece posando en bikini dentro de una piscina emulando a una bella sirena con el cabello mojado. "¿A ti también te gusta nadar de noche?", escribió Altair junto a la imagen. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las reacciones de sus seguidores, como se veía venir, no se hicieron esperar. "Solo las diosas bajadas del cielo nadan de noche para que los mortales no queden cautivados con su belleza" o "la perfección sí existe", fueron algunos de los comentarios que recibió la foto. Altair regresó recientemente a los foros de grabación de Televisa San Ángel como parte del elenco de la nueva telenovela de la productora Rosy Ocampo, Vencer el desamor. El melodrama cuenta con las actuaciones protagónicas de Claudia Álvarez y David Zepeda y narra la historia de cuatro mujeres: Bárbara (Daniela Romo), Ariadna (Álvarez), Dafne (Julia Urbini) y Gemma (Valentina Buzzurro), quienes si bien no son de la misma familia ni clase social, tienen varios denominadores comunes: comparten una casa, carecen del apoyo de una pareja y llevan una vida de desamor.

Close Share options

Close View image ¡Como una bella sirena! Altair Jarabo deslumbra a sus seguidores con su foto más sensual

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.