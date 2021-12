¿En México o en Francia? Altair Jarabo nos cuenta cómo pasará su primera Navidad como mujer casada La actriz mexicana comparte con People en Español cómo celebrará estas fechas tan especiales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Altair Jarabo Altair Jarabo | Credit: Fotógrafo Alejandro Salinas "Un año significativo en que he procurado y abrazado los cambios. He construido una nueva realidad que me gusta". Este es el balance que hace Altair Jarabo del 2021, un año en el que se convirtió en la esposa del empresario de origen francés Frédéric García. Con la Navidad y el Fin de año a la vuelta de la esquina, la actriz mexicana comparte con People en Español cómo celebrará estas fechas tan especiales y qué le pide al Año Nuevo. Altair también recuerda cómo vivía las navidades durante su infancia y cuál es el regalo que recuerda con más cariño de niña. Se acerca tu primera Navidad como mujer casada, ¿dónde la pasarás en México o en Francia? Esta vez toca con mi familia en México, el próximo será en Francia. ¿Qué tan diferente vivirás este año esta época del año con respecto a las anteriores? Siempre la he pasado en familia, pero esta vez hay un nuevo integrante. ¿Alguna tradición nueva que vayas a incorporar este año a tu Navidad? No en realidad, la esencia es la misma. Altair Jarabo Altair Jarabo | Credit: Fotógrafo Alejandro Salinas ¿Qué no va a faltar este año en tu menú de Nochebuena o Navidad? Vino y seguramente Fred cocinará algo francés para la cena esta vez. ¿Te consideras una persona muy navideña? No se si sea muy tradicional pero si es una época del año que me gusta. Por lo general hay tiempo de vacaciones y de estar con nuestras personas favoritas, llámese familia o amigos. Es la ocasión perfecta. ¿Qué es lo que más disfrutas de esta época del año? Las cenas caseras, las reuniones, los regalos… Es un ambiente que se presta para pasar tiempo de calidad con quienes queremos. ¿Y lo que menos? Cuando extrañamos a alguien que estaba en esta misma época en años anteriores. Altair Jarabo Altair Jarabo | Credit: Fotógrafo Alejandro Salinas ¿Cuál es el recuerdo más especial que tienes de las Navidades de tu infancia? Mi abuelita y mi mamá cocinando. Correr al arbolito de navidad en pijama. Y a veces hasta escuchábamos los pasos de Santa en la azotea. ¿Algún juguete que te hayan regalado que recuerdes con especial ilusión? Nunca me gustaron las barbies. Hubo un año en particular en que todos estábamos vueltos locos por unos patines en hilera. Mis vecinos y primos los recibimos al mismo tiempo y fueron incontables horas de diversión. Y una vez se me salieron las lágrimas cuando me regalaron ropa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Qué balance haces de este 2021 que está por acabar? Un año significativo en que he procurado y abrazado los cambios. He construido una nueva realidad que me gusta. ¿Cómo y dónde despedirás el año? En una playa mexicana, por supuesto. ¿Qué le pides al Año Nuevo? Salud para los míos y para mí y la capacidad de sorprendernos siempre y de tener curiosidad por la vida.

