Muere el primer actor Alonso Echánove a los 68 años: "Su partida deja partida mi vida" La gran figura del cine, teatro y televisión que quedó en la ruina por culpa de los excesos, ha fallecido en su tierra, Guanajuato. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El actor Alonso Echánove ha fallecido a los 68 años en Guanajuato. Así lo ha confirmado Alejandro Navarro, alcalde de la ciudad que le vio nacer. "Nos ha dejado un gran legado a los guanajuatenses. Descanse en paz, maestro", escribió en su perfil de Twitter. Echánove ha trabajado durante cinco décadas en reconocidas producciones de cine, teatro y televisión, siendo una de las primeras figuras artísticas en los escenarios de su país. Alonso Echánove Alonso Echánove | Credit: (Photo by Hector Vivas/LatinContent via Getty Images) Su hermana María del Sol se ha despedido del artista con unas sentidas palabras: "Su partida deja partida mi vida", ha expresado en Instagram. La muerte del intérprete llega casi dos años después que la de su madre, la también reconocida actriz, Josefina Echánove, con quien ahora se reúne. La vida de Echánove estuvo marcada por sus grandes éxitos que han recorrido casi 100 películas, más de una veintena de telenovelas y múltiples obras teatrales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sin embargo, también le acechó la sombra de los excesos que le llevaron a quedarse en la ruina y sufrir significativos problemas de adicción al alcohol y otras sustancias. Su salud se vio afectada y fue víctima de un infarto cerebral que le paralizó una parte de su cara. A pesar de esta complicada etapa, Alonso fue un artista muy querido y respetado en su medio donde destacó por encima de todas las cosas. La causa de su muerte no ha sido revelada por su entorno más cercano de momento. Descanse en Paz.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Muere el primer actor Alonso Echánove a los 68 años: "Su partida deja partida mi vida"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.