Alma Saint Martín celebra la vida luego de un año de serle diagnosticada una leucemia

La periodista y presentadora Alma Saint Martín está celebrando la vida. Muchos motivos para hacerlo tiene, luego de que el pasado año se le diagnosticara una leucemia de la cual afortunadamente se está recuperando. "Un día como hoy, 14 de noviembre, hace un año, entré al hospital y me cambió la vida. Me hospitalizaron por leucemia (Cáncer en la sangre)", escribió Martín en redes sociales. "Hoy agradezco estar viva, en mi casa, recuperándome", añadió. La periodista también agradeció a su pareja, el también periodista Alejandro Cacho, por regalarle un pastel sorpresa para celebrar su recuperación. Como puede verse en un video compartido, el pastel tiene la cara sonriente de Martín. "Gracias a TODOS por su cariño y estar al pendiente", finalizó. Por su parte, Cacho respondió al agradecimiento de su pareja. "Que Dios te siga bendiciendo, mi amor. Esta lucha no se ha terminado, es larga, pero la enfrentas como una guerrera". Muchísimos seguidores de la periodista le dejaron sus mejores deseos. "Felicidades hermosa!!! Que felicidad que hoy estés celebrando la vida con quienes te aman!! Bendiciones siempre!!", "Te queremos y estarás bien", "Qué bueno saberte mejor! Qué amor el de Alejandro", "Te abrazo, Alma. Eres una guerrera y una mujer hermosa y llena de vida. Vívela a tope", le dijeron. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En noviembre del pasado año se dio a conocer que la conductora de El Heraldo TV estaba hospitalizada y había sido diagnosticada con leucemia. En el mes de mayo, Martín reapareció en redes para celebrar su cumpleaños. "Gracias a Dios estoy viva y recuperándome. Gracias a todos por su cariño y por sus oraciones. Dios los bendiga", dijo.

