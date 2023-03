Ally Brooke Hernández habla sobre el mal que padece desde que era una niña. "Me perdí de tantas cosas" La cantante mexicoamericana y exintegrante del grupo Fifth Harmony revela la lucha en silencio que ha sostenido en contra del debilitante mal. ¡Y explica cómo lo enfrenta! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ally Brooke Ally Brooke | Credit: Cortesía de Ally Brooke Casi nadie lo sabía, pero durante años Ally Brooke Hernández — exintegrante del grupo femenino Fifth Harmony — estuvo acompañada de un inesperado y poco agradable acompañante en su ascenso a la fama, un debilitante mal que la obligó a perderse de muchas cosas valiosas en lo personal y profesional. "Me perdí de tantas cosas. Desde reuniones con mis admiradores hasta a veces tener que perder actuaciones, vuelos", afirma a People en Español la cantante mexicoamericana de 29 años nacida en San Antonio, TX., sobre las migrañas que padeció desde los 11 años. Fue una lucha en silencio que realizó contra dicho padecimiento durante muchos años. Y para lograrlo echó mano de remedios caseros, como ponerse una toalla húmeda y permanecer en un lugar a obscuras. "Probé varias cosas por un buen tiempo pero hace aproximadamente un año tomé algo que me ayudó muchísimo", explica la también autora de su biografía titulada Finding Your Harmony, y actriz. "Yo encontré algo que me ha funcionado y quiero, especialmente para mi comunidad", afirma la artista quien se ha asociado con Nurtec ODT, medicamento que toma para combatir dicho mal, y quien admite que ciertos factores agudizaban sus malestares, como el estrés y la carga de trabajo excesiva. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "El poder vivir sin miedo, ya sea antes de que me de o que para prevenir que me de: es lo que quiero que la gente se sienta que hay esperanza, que hay [medicamentos] que te pueden ayudar. Que busques [ayuda] que hablen con tu doctor", prosigue la artista para quien recuperar su salud y ha sido crucial, especialmente porque en este 2023 presentará su nuevo álbum "Quiero empoderar a mi comunidad", puntualiza sobre los motivos que la han llevado a hacer pública su condición. "Quiero decirles: '¡Ve a tu médico!' Ese es mi propósito".

