Close

Allisson Lozz y su esposo celebran 10 años de feliz matrimonio: "Te amo" La retirada actriz mexicana se dejó ver como pocas veces sucede en compañía del amor de su vida a través de las redes sociales. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir No suele publicar muchas imágenes de su vida en pareja a través de su cuenta de Instagram, pero sin duda esta era una ocasión muy especial que requería que lo hiciera. La inolvidable protagonista de exitosas telenovelas como Al diablo con los guapos y En nombre del amor se encuentra celebrando actualmente 10 años de feliz matrimonio con una escapada romántica solo para dos y ha querido compartir parte de su felicidad –y festejo– con sus seguidores. "Este año cumplimos 10 años y por qué solo celebrar un día. Siempre dijimos que cuando llegara nuestro aniversario 10 celebraríamos todo el año. La fecha real es enero 14 y gracias a nuestro Dios Jehová tenemos planeado pasar juntos una eternidad", comenzó compartiendo la retirada actriz. Image zoom Allisson Lozz y su esposo | Credit: Instagram Allisson Lozz Alejada del mundo artístico desde hace más de una década –su última telenovela la grabó en 2009–, Allisson está viviendo a sus 28 años la mejor etapa de su vida, tanto a nivel personal como profesional, algo que no sería posible sin el apoyo incondicional que recibe de su pareja. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Eliu es mi persona, o sea con quien más cómoda estoy, que no importa cuál sea la situación él está allí, apoya todas mis locuras y retos y a la vez me cuida, es con quien tengo el récord de carcajadas más largo. En fin, somos tan parecidos pero a la vez tan diferentes, pero sin duda alguna jamás conocí a nadie con quien sintiera algo ni parecido a lo que siento cada mañana cuando lo veo. Sin duda él es mi persona", expresó la ahora consultora de belleza. Image zoom Allisson Lozz y su esposo | Credit: Instagram Allisson Lozz La exactriz reconoció que "ningún matrimonio" es perfecto –"ya que está formado por personas imperfectas"– "pero cada día es mejor y vamos creciendo juntos en todo sentido". Allisson acompañó sus palabras de una serie de imágenes en las que posa con el amor de su vida con miradas de lo más cómplices que reflejan el gran amor que se tienen. ¡Qué viva el amor!

Close Share options

Close Close Login

Close View image Allisson Lozz y su esposo celebran 10 años de feliz matrimonio: "Te amo"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.