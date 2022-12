Allisson Lozz sufre una recaída en su condición de salud: "Tengo ansiedad y depresión clínica desde que era una niña" La inolvidable protagonista de exitosas telenovelas como Al diablo con los guapos y En nombre del amor quiso sincerarse este jueves con sus seguidores a través de las redes sociales sobre el difícil momento que ha estado viviendo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Allisson Lozz Allisson Lozz | Credit: Mezcalent No han sido días nada fáciles para la exactriz mexicana Allisson Lozz. La que fuera protagonista de exitosas telenovelas como Al diablo con los guapos y En nombre del amor, quien se retiró del medio artístico hace más de una década, compartió este jueves a través de las redes sociales que sufrió una recaída por ansiedad, condición de salud que sufre desde que era una niña. "Me volvió la ansiedad justo en el momento que menos debería. Tenía mucho sin que me visitara y no recordaba lo duro que es", comenzó compartiendo la ahora influencer de belleza. Allisson explicó que tiene "ansiedad y depresión clínica" desde sus 11 años. "Mis síntomas eran, entre muchos, no poder ver a nadie, me faltaba el aire, mil pensamientos desorganizados, solo querer dormir para no pensar, migraña y mucho dolor de cuerpo", detalló. "En ese momento era horrible porque no sabía lo que tenía (no era común más en alguien tan joven)". Allisson Lozz Credit: Instagram Allisson Lozz La exprotagonista de telenovelas señaló que su retiro del medio artístico a los 16 años "me ayudó tanto ya que el estrés desencadena este tipo de enfermedades cerebrales". "Logré cambiar mi vida y gracias a mi Dios todo mejoró mucho y a mi tratamiento que tomo a diario desde mi adolescencia. Dejó de darme miedo las multitudes y logré volver a salir adelante, aunque tengo recaídas cada mes pero nada que me haga sentir como antes". Allisson Lozz Credit: Instagram Allisson Lozz Este miércoles, sin embargo, la ansiedad volvió desafortunadamente a apoderarse de su vida. "No recordaba cómo era sentir todo eso junto. Y haciendo retrospección nos dimos cuenta mi esposito y yo que la falta de rutina y de mi espacio en casa por mi mudanza a México me ha afectado más de lo que creíamos. Eso nos pasa a los que tenemos esta condición". "Mi vida es muy feliz, creo que cada vez más feliz, pero el cerebro nos puede mover la jugada de una manera que no podamos controlar", aseveró Allisson. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por último, la retirada actriz, quien cuenta con más de 300 mil seguidores en Instagram, quiso enviar un mensaje a todas las personas que como ella sufren de ansiedad o depresión. "Si tú tienes ansiedad o depresión, ya sea clínica, postraumática o estacional, no estás solo. Muchos vivimos con esto y luchamos cada día por ver la vida lo más bella que se pueda", compartió la exestrella de TelevisaUnivision. "Solo atiéndete y cuida tu entorno".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Allisson Lozz sufre una recaída en su condición de salud: "Tengo ansiedad y depresión clínica desde que era una niña"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.