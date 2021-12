La reacción de Allisson Lozz al saber que Altair Jarabo la iba a buscar tras conocer que se iba a quedar ciega Allisson y Altair trabajaron juntas en las exitosas telenovelas Al diablo con los guapos y En nombre del amor. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En noviembre del año pasado, Allisson Lozz –hoy Allisson Gutiérrez– generó gran preocupación entre sus seguidores al revelar que un doctor le había informado a sus 18 años que se iba a quedar ciega a los 30 debido a los problemas de visión que presentaba desde niña. "Me dijeron que mi córnea estaba muy mal y que no iba a poder aguantar la cirugía y que necesitaba tratamientos para fortalecer la córnea o a los 30 [años] más o menos iba a quedar ciega y sí, estoy viendo que ya estoy quedando medio ciega", dijo en ese momento la retirada actriz de telenovelas. Aunque casi un año más tarde, la información llegó a través de un encuentro con la prensa a oídos de su excompañera de escena Altair Jarabo, quien fuera su antagonista en las dos telenovelas que protagonizó para Televisa: Al diablo con los guapos y En nombre del amor. Altair, que perdió toda comunicación con Allisson, recibió la noticia con sorpresa ya que no estaba enterada sobre ello, pero dijo que trataría de buscarla para hablar con ella. Los seguidores de Allisson no tardaron en poner al corriente a la retirada actriz sobre las declaraciones de Altair y así reaccionó este lunes a través de las redes sociales. Altair Jarabo y Allisson Lozz Altair Jarabo y Alisson Lozz | Credit: Mezcalent (x2) "No, no me voy a quedar ciega. Eso parecía, [eso] me dijeron cuando tenía 18 años, pero ya la tecnología ha avanzado así que estoy supercontenta", compartió Allisson. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Respecto a si Altair se había puesto en contacto con ella para preguntarle sobre sus problemas de visión, la hoy directora senior de una empresa de productos cosméticos comentó: Altair Jarabo Credit: Instagram Altair Jarabo "Altair no me ha contactado, supongo que se espantó porque le dijeron eso, pero no, estoy muy bien y muy emocionada", aclaró la inolvidable protagonista de Al diablo con los guapos.

