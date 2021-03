La llamativa marca en el rostro que Allisson Lozz ocultaba en las telenovelas La retirada actriz mexicana se mostró recientemente a cara lavada en las redes sociales, dejando al descubierto el hemangioma que tiene en su cara de nacimiento. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Retirada del medio artístico desde hace más de una década, Allisson Lozz realizó este lunes una transmisión en vivo desde su cuenta de negocio de Instagram en la que compartió con sus más de 130 mil seguidores su rutina de cuidado facial para lucir una piel perfecta. La que fuera protagonista de exitosos melodramas como Al diablo con los guapos, quien ahora es consultora de belleza de una importante marca de productos cosméticos, se mostró a cara lavada sin una gota de maquillaje, dejando al descubierto su hermoso rostro. A muchos de los que se conectaron al 'live' les llamó la atención la extraña marca rojiza que la exactriz de telenovelas luce en su rostro, concretamente en su nariz. "¿Qué tiene en la nariz?", no tardaron en comenzar a preguntarle varias personas. Tras percatarse de las dudas, Allisson explicó que se trata de un hemangioma, una especie de marca rojiza de nacimiento que se vuelve más o menos visible dependiendo del día. "Ahora no está tan rojo como el otro día, pero hay veces que amanece superrojo y a veces que amanece desaparecido, quién sabe a qué se deberá. Yo creo que a la circulación de la sangre", comentó Lozz, quien este año está cumpliendo una década de matrimonio. Allisson Lozz Image zoom Allisson Lozz muestra su 'lunar' | Credit: Instagram Allisson Lozz Aunque en las telenovelas que protagonizó apenas se le notaba ya que siempre se lo cubrían con maquillaje, la exactriz señaló que es una marca que siempre ha tenido en el rostro. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Siempre lo he tenido, es de nacimiento, pero si se fijan siempre se me veía en toda las novelas porque el maquillaje se barría. Entonces a lo mejor pensaban: 'Ay, tiene un granito, tiene acné'. Pero no, es mi lunar rosa. Me encanta que es rosa", aseveró Allisson. La también heroína del melodrama de Televisa En nombre del amor señaló que es una marca hereditaria ya que sus dos hijas también nacieron con una similar. "Mis hijas tienen en la nuca y tienen aquí en la punta de la nariz, ya muy desvanecidito, pero cuando nacieron se les notaba mucho a las dos", dijo.

Share options

Close Login

View image La llamativa marca en el rostro que Allisson Lozz ocultaba en las telenovelas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.