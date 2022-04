Allisson Lozz envía importante comunicado tras destapar su doloroso pasado como actriz de telenovelas La exactriz ha querido dejar saber a todo el mundo, especialmente a los medios de comunicación, la decisión que ha tomado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, Allisson Lozz realizó una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram en la que explicó el motivo detrás de su drástica decisión de no tomarse fotos con la gente que la reconocía en la calle por su pasado como actriz. "Cuando se acercan y me preguntan detalles de mi vida pasada y les cuesta tanto entender el daño que a mí me causa recordar yo digo: '¿Por qué? ¿Por qué si he dicho tantas veces que a mí me frustra, que a mí me duele, me lastima recordar mi vida pasada por qué se aferran a seguirme preguntando, a seguirme dañando?", expresó entre lágrimas la inolvidable protagonista de exitosas telenovelas de Televisa. Para ilustrar lo dicho, la exartista compartió algunas de las experiencias más dolorosas que vivió en su día en los foros de grabación de Televisa San Ángel y que tanto daño le provoca recordar. "En nombre del amor yo creo que esa fue la gota que derramó el vaso. Yo lloraba ahí diario, era un abuso impresionante. Si yo me sentía enferma a mí me gritaban", llegó a revelar. Sus duras confesiones provocaron que diferentes periodistas quisieran ponerse en contacto con ella para ofrecerle un espacio en sus respectivos medios de comunicación, incluso con dinero de por medio, algo que no entra dentro de los planes de la retirada actriz mexicana. "Desde que hice este live hace un par de días mi bandeja de mensajes está llena de medios de comunicación que quieren pagar por una entrevista. Desde que me retiré del medio artístico hace más de 11 años solo di una entrevista a un medio de comunicación y no pienso dar otra ni gratis ni pagada", subrayó Allisson. "Ya dije todo lo que tenía que decir en este live". Su drástica decisión La exactriz, quien hoy es directora senior global de una importante marca de productos cosméticos, busca dejar atrás para siempre su doloroso pasado en el medio artístico, por lo que compartió una importante decisión que ha tomado respecto al tema. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Este live es el último donde hablaré de mi vida pasada", aseveró. Allisson Lozz Credit: Instagram Allisson Lozz "De ahora en adelante solamente hablaré de mi vida actual y mi negocio, que para eso es esta cuenta", concluyó su mensaje la heroína de exitosos melodramas como Al diablo con los guapos.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Allisson Lozz envía importante comunicado tras destapar su doloroso pasado como actriz de telenovelas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.