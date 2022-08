Allisson Lozz anuncia el fin de una etapa importante en su vida: "Siempre buscaré lo mejor para mi familia" La exprotagonista de exitosas telenovelas como Al diablo con los guapos y En nombre del amor dio a conocer este lunes la sorpresiva noticia a través de las redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace dos años, justo después de una década alejada de las telenovelas, Allisson Lozz decidió emprender una nueva aventura profesional de la mano de una importante empresa de productos cosméticos en la que también trabajaba su hermana Azul. En pocos meses, gracias a su excelente desempeño, la exprotagonista de exitosas telenovelas como Al diablo con los guapos pasó de ser consultora de belleza a convertirse en una de las directoras senior más brillantes de la compañía, lo que la llevó a liderar un equipo conformado por más de 200 mujeres. "Estoy tan, tan feliz. Somos ya más de 200 mujeres y vamos por más, por más mujeres que realmente quieran abrir sus posibilidades", expresaba en septiembre del año pasado. Allisson Lozz Allisson Lozz | Credit: Instagram Allisson Lozz Este lunes, la exitosa etapa como directora senior global de Allisson llegó a su fin. Así lo dio a conocer la también heroína de la exitosa telenovela En nombre del amor a través de su cuenta de Instagram, donde supera los 300 mil seguidores: "Hasta hoy fui directora senior global, dejé el directorado y me quedé solo como consultora. Siempre estaré agradecida por las hermosas personas que conocí y los bellos momentos que viví en estos dos años". Allisson, quien no guarda los mejores recuerdos de su etapa como protagonista de exitosas telenovelas en Televisa, como ha confesado en varias ocasiones, no quiso ahondar en los detalles detrás de esta sorpresiva decisión, pero sí dio algunas pistas de por dónde va el asunto. Alisson Lozz Allisson Lozz | Credit: Instagram Allisson Lozz "No voy a hablar mucho de este tema, solo diré que me gusta sentirme feliz y libre en lo que hago y sobre todo con franqueza de expresión. Además, siempre buscaré lo mejor para mi familia, mi equipo y para mí", se sinceró la retirada actriz, quien "hablé a la compañía para solo quedarme como consultora. Como dijo mi hermana, 'cásate con tus sueños no con la marca'". Allisson Lozz Credit: Instagram Allisson Lozz Curiosamente, su hermana, quien llevaba más años que ella en la compañía, también decidió dejar su puesto como directora. Al parecer ambas tienen un nuevo proyecto en puertas. "Estoy muy emocionada porque de hecho ya tenemos un nuevo proyecto en puertas. Estoy muy, muy agradecida por todo mi tiempo en Mary Kay, pero pienso que es superimportante estar abiertas a nuevas oportunidades", expresó la hermana de Allisson en las redes sociales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo que no parece probable es que la exestrella de Televisa vaya a regresar al medio artístico. "A mí lo que me encantaba era cantar y me encanta cantar, pero yo sigo cantando para mí, para mi Dios, para mis niñas, para mi familia", declaraba en junio del año pasado en Instagram.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Allisson Lozz anuncia el fin de una etapa importante en su vida: "Siempre buscaré lo mejor para mi familia"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.