Alix Aspe triunfa en su regreso a televisión: "¡Vas a subir los ratings!" La conductora se muestra imparable en el mañanero Despierta, de Televisa, donde la acogida ha sido impresionante. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir "Tu mente es poderosa, cuando la llenas de pensamientos de posibilidad, tu vida empieza a transformarse. Los quiero", con este mensaje, Alix Ape celebra una de las etapas más felices y exitosas de su vida. Tras confirmar la gran noticia de su regreso a televisión de la mano de Televisa, en su país, México, en el programa Despierta, los éxitos se han ido acumulando para la conductora. Para empezar, la acogida entre el público, el mayor juez de todos, ha sido apoteósica. Alix no solo les ha convencido con su presencia, sino que sigue sumando puntos con cada puesta en escena que hace en el mañanero. Alix Aspe Alix Aspe triunfa en Televisa | Credit: IG/Alix Aspe El entretenimiento es su especialidad y es en esta rama donde está brillando y alumbrando cada despertar de los espectadores. Ella es la responsable de las famosas "Las rapiditas", las preguntas rápidas y cortas a los invitados estrella del show, a quienes suele encandilar con su manera de tratarles y preguntarles las cosas. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Su más reciente invitada fue Yuri, a quien hizo una radiografía con algunas de las cuestiones más curiosas a las que respondió sin rechistar. Los fans de la cantante quedaron encantados con el trabajo de Alix y así se lo hicieron saber en los comentarios. "Eres muy buena en lo que haces", "¡En mejor lugar no pudiste estar, Alix", "Vas a subir los ratings del programa", "Tu carisma va a conquistar a la audiencia", "Eres supertalentosa", le escribieron tan solo algunos felices y satisfechos con el contenido que les propone. Ha sido llegar a Despierta, y no parar de hacer entrevistas y codearse con la creme de la creme del mundo de la televisión y del espectáculo. Además de Yuri, también ha compartido con Paulina Rubio, Kany García y la ganadora de La casa de los famosos, Wendy Guevara. ¡Y esto apenas empieza!

