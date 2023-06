Alix Aspe se despide entre cajas de Miami: "Has sido bueno conmigo" Con el camión de la mudanza y todo empacado, la conductora dijo adiós, temporalmente, a la ciudad en la que fue tan feliz en los últimos años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si hay algo que Alix Aspe sabe afrontar, son los retos. En su vida ha tenido unos cuantos, y de todos ha salido siempre vencedora. También con grandes lecciones aprendidas. La más reciente es una de ellas. Tras su salida de Telemundo, la conductora mexicana regresa a su país natal para pasar una temporada con los suyos. Tal y como ella misma contó en sus redes, ahora es momento de aprovechar el tiempo perdido y estar con su gente. También de seguir persiguiendo sueños e ilusiones, que son muchas. Esta semana, Alix y su marido, Diego Betanzo, con quien se casó este año, se mostraron entre cajas y con el camión de la mudanza para decir adiós a su querido Miami. Alix Aspe Alix Aspe y su esposo se despiden de Miami | Credit: (Photo by Arun Nevader/Getty Images for Art Hearts Fashion) IG/Alix Aspe La comunicadora se ha estado despidiendo de sus amigos y seres más queridos con quienes ha compartido momentos muy especiales, tanto en lo personal como en lo profesional. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sí, han habido lágrimas, pero no de pena, sino de emoción. Ante sí tiene otra gran aventura, y así mismo lo ha dejado saber. "Junio será un mes lleno de bendiciones para ti y los que te rodean. Decrétalo", escribió. También dejó claro que no es una despedida definitiva. "Hasta pronto Miami, has sido muy bueno conmigo", escribió en su mensaje. Los mensajes de cariño por parte de compañeros y amigos inundaron el muro de la animadora. "Buen viaje, ve y disfruta el camino que Dios te abrió y que estoy segura será increíble, en unos mesecitos ya nos estarás contando", le escribió Karina Banda, entre otros muchos quienes le desearon lo mejor en esta nueva etapa.

