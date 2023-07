Alix Aspe reaparece en televisión y hace feliz anuncio: "¡Estoy de vuelta!" La conductora sorprendió gratamente con su reciente colaboración televisiva. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando se cumplen dos meses de su partida de La mesa caliente, Alix Aspe ha vuelto a alegrar a los televidentes con su nueva participación televisiva. Ha sido en otra cadena y otro programa, también de gran éxito y acogida entre la audiencia, donde sus presentadoras la han recibido con los brazos abiertos en su primera colaboración. "¡Estoy de vuelta!", escribía entusiasmada la conductora, quien se ha mudado recientemente a México. El espacio donde volvió a brillar con su belleza e intervenciones es Ojos de mujer, de E! Latin America. Junto a sus compañeras, Erika de la Vega, Chiky Bombom, Elizabeth Gutiérrez y Carla Medina, abordó con esa pasión que le caracteriza, temas que competen a las mujeres y se debaten sin filtro en este plató. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque en su publicación en Instagram anunciando esta colaboración deja claro que es como invitada, igualmente sus seguidores la felicitaron al tratarse de un pasito más. ¿Por qué no la primera de muchas otras intervenciones? El público quedó encantado. "Qué alegría verla de nuevo", "Es muy talentosa, esta chica debe regresar", "Eres la mejor de ese programa", "Bella, inteligente y muy profesional", "La televisión te ama", le expresaron con admiración y mucho amor tan solo algunos quienes ya quieren que repita.

