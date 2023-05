Alix Aspe reaparece y cuenta cómo se siente ¡y qué está preparando! "Lo que viene, conviene" Después de unos días de pausa, la conductora compartió las mejores noticias y actitud. "Quiero contarles cómo he estado". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de una breve pausa para asimilar todo lo vivido, Alix Aspe está de regreso a las redes y con más fuerza que nunca. A través de un conciso pero directo video, la conductora contó cómo está, qué planes tienes y algo de lo que se viene. Mientras se maquillaba para salir a un compromiso, la recién casada se mostró segura, sincera y, sobre todo, esperanzada con su nueva etapa. "Quiero contarles cómo he estado", dijo en un tono animado, pero sin ocultar tampoco que todo está siendo un proceso de adaptación. "Obvio, hay que ser honestos, después de 8 años, ha sido todo un proceso", expresó. Alix Aspe Alix Aspe cuenta cómo ha estado y qué se trae entre manos | Credit: IG/Alix Aspe Una etapa en la que, lejos de centrarse en lo que pasó, le está llevando a lo que quiere y desea de verdad. "Estoy bien, emocionada, ilusionada y manteniéndome ocupada", prosiguió, reconociendo que después de tomar una decisión así, en su caso, salir de La mesa caliente y Telemundo después de 8 años, es normal sentirse algo desubicada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Pero la actitud es todo, y como dicen por ahí, en vez de preocuparte, ocúpate. Me fui a comprar mi primera computadora y estaba rayada, ayer me quedé hasta las 3 de la mañana inventándome cosas, y también me compré el celular más ultra top para crearles un contenido espectacular", dijo ilusionada con las ideas que trae en mente para su público. Alix lo tiene claro, la clave es hacer las cosas que sabes que te hacen bien. "Hacer ejercicio, comer bien, la terapia", dijo remarcando esta última opción que a ella le ha funcionado tanto y a la que ha recurrido especialmente estos días que necesitaba hablar más que nunca. También "confiar en uno mismo", aunque sea difícil. "Hay que recordárnoslo". La presentadora resaltó un punto muy importante que nadie debería perder de vista: "Hay que recordarnos nuestro valor, lo que queremos, nuestra visión, hacia dónde vamos... Y que todos los cambios son buenos, con todo lo que se siente. De eso se trata la vida, ¿no?", continuó. Una vez lista, salió a su compromiso prometiendo estar muy presente y con un sinfín de cosas bonitas por hacer. "Lo que viene, conviene, y eso es algo a lo que yo le estoy apostando" concluyó con una gran sonrisa.

