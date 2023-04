¡Alix Aspe y su marido ya están de luna de miel en este destino de ensueño! La parejita feliz partió este domingo rumbo al paraíso después de una boda de cuento. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este sábado, y después de unos meses de intensa y feliz preparación, Alix Aspe se casó con el amor de su vida, su ya esposo, Diego Betanzo. La parejita se daba el 'Sí, acepto', en una ceremonia de cuento que People en Español cubrió en exclusiva junto a los recién casados. Entre los invitados, no faltaron, además de familiares y amigos, grandes figuras de la televisión hispana en Estados Unidos, que se han convertido en esa segunda familia para la novia. En primera fila estaban sus hermanas televisivas y compañeras del alma de La mesa caliente, Myrka Dellanos, Verónica Bastos y Giselle Blondet, quienes no pudieron evitar emocionarse al ver a la benjamina del grupo contraer nupcias. Después de una boda de película donde reinó el amor y la felicidad en su máxima expresión, y en la que Alix lucía como una auténtica princesa, la parejita puso rumbo a su luna de miel. Alix Aspe Alix Aspe y su marido, Diego Betanzo, ya están de luna de miel | Credit: IG/Alix Aspe Después de tantos nervios y tensión bonita que supone la preparación de un evento tan especial como una unión en matrimonio, toca desconectar y descansar, además de disfrutar de su amor como recién casados. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desde el avión, Alix y Diego compartieron su viaje destino al paraíso. ¿Qué lugar han elegido para disfrutar de unas merecidas vacaciones nupciales? "Seguimos felices por nuestra boda pero ahora viene la otra parte divertida, que es la luna de miel. Estamos cansados pero demasiado extasiados de todo lo que pasó ayer. Gracias a todos los que fueron. Ahora nos vamos a Turquía y les vamos a contar todos los detalles por aquí", dijo encantada de la vida por sus historias de Instagram. ¡Feliz viaje!

