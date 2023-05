Alix Aspe se reúne con sus compañeros de Telemundo en un encuentro de lo más emotivo La que fuera conductora de la cadena por casi una década vivió un momento muy especial con quienes hoy son grandes amigos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Se acabó su etapa en Telemundo, pero no su estrecha amistad con algunos de los que fueron sus compañeros por tantos años. Alix Aspe, quien acaba de anunciar que se mudará a México una temporada para pasar tiempo de calidad en familia, se reunió con algunos de sus colegas de la cadena. El encuentro estuvo lleno de risas, alegría y momentos cómicos que compartieron con sus seguidores en redes. Una grata reunión que demuestra que el cariño sigue más allá de los focos, las cámaras y las alfombras rojas. Alix Aspe Alix Aspe | Credit: IG/Alix Aspe Era Carlos Adyan, con quien tanto ha vivido en el show En casa con Telemundo y otros programas del canal, el que mostraba una tierna imagen de la reunión. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una noche de viernes mágica en la que tampoco faltó la que fue su compañera en La mesa caliente, Giselle Blondet. Su vínculo siempre fue muy especial y así lo dejaban ver frente a la cámara y en sus reels. Alix Aspe Alix Aspe y Carlos Adyan | Credit: IG/Carlos Adyan Tampoco quiso perderse esta cita, Andrea Meza, quien lució feliz de estar con Alix. El grupo celebró a lo grande en el restaurante El Tucán Miami, donde, además de buena comida, disfrutaron de un gran show. La recién casada no ha parado de hacer cosas desde que anunciara su fin de contrato con Telemundo, De hecho, este domingo 21 de mayo comienza un reto verano para quienes deseen lucir bikinazo, además de aprender a comer más sano y cuidarse.

