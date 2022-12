Presentadora de La mesa caliente comparte entre lágrimas duro testimonio: "No tenía ni con qué comer" Una de las cuatro conductoras del show de Telemundo dio a conocer orgullosa cómo pasó de la nada al todo. "Tenía una tarjeta de crédito endeudada en mil". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El show La mesa caliente representa no solo lo que se cuece en el mundo del entretenimiento, sino también el empoderamiento de la mujer gracias a las 4 conductoras que llevan su timón. Todas ellas tienen grandes historias a sus espaldas, algunas más agradables que otras, pero todas superadas y con grandes aprendizajes. Una de las presentadoras del show de Telemundo acaba de contar entre lágrimas cómo su vida cambió de la noche a la mañana y pasó de tener prácticamente nada a todo lo que soñó. Durante una entrañable entrevista con Carlos Adyan, su compañero en el programa En casa con Telemundo, y rodeada de sus coletas del show de la sobremesa, narró su historia con valentía y también con mucho orgullo. La mesa caliente Conductoras de La mesa caliente | Credit: Instagram Giselle Blondet "Se me salen las lágrimas porque estoy bien orgullosa de lo que he logrado y de lo que he cumplido, estoy feliz, me acuerdo hace como 5 años no tenía ni el trabajo de mis sueños, no tenía novio, tenía una tarjeta de crédito endeudada a mil, todo mal y de repente todo empezó a salir bien y hoy tengo todo lo que he soñado", explicó llorando Alix Aspe. La mexicana espera que con su conmovedor testimonio muchas jovencitas no se rindan y persigan sus ilusiones con pasión y disciplina. "Los sueños sí se cumplen y tú eres un ejemplo de eso", le expresó su compañera Verónica Bastos. "Te mereces todo", añadió Adyan mientras su familia de En casa con Telemundo salió a abrazarla. Alix le contaba a su colega de aquellos años de estudiante universitaria en los que casi no tenía "con qué comer". Unos tiempos que le sirvieron para aprender a superarse y no rendirse jamás. Hoy es uno de los rostros estrella de la cadena que continúa anotando logros a su prometedora carrera. El más reciente, su co-presentación junto a Adyan, Andrea Meza, Jacky Bracamontes y Cristián de la Fuente, del Miss Universo 2023. Myrka Dellanos, Giselle Blondet y Verónica, presentes en esta emotiva entrevista, aplaudieron a su amiga y compañera, a la que mostraron toda su admiración, cariño y respeto. Ellas siempre fueron ejemplos a seguir para la joven y hoy tiene el privilegio de trabajar junto a ellas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las andanzas de Alix en el entretenimiento empezaron en las redes como creadora de contenido. A día de hoy, la ganadora de un premio Emmy es una de las caras más queridas de la televisión no solo por su buen hacer, también por su buena energía. A su éxito profesional se suma el personal. Y es que la también influencer se comprometió con Diego Betanzo, con quien finalmente se casó por lo civil en una ceremonia íntima en Miami.

