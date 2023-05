Alix Aspe y las conductoras de La mesa caliente, ¡juntas de nuevo! Así fue el emotivo reencuentro de las compañeras y amigas tras la salida de Alix. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Emoción, alegría y muchas risas, así fue el encuentro que tuvieron Alix Aspe y sus antiguas compañeras de La mesa caliente a pocas semanas de su salida del show y la cadena, Telemundo. Verónica Vastos, Giselle Blondet y Myrka Dellanos acudieron a la cita para abrazar, consentir y disfrutar de su benjamina, siempre vitamina para el grupo. A pesar de su separación en términos laborales, la amistad y el cariño siguen intactos y así lo dejaron saber en esta reunión cargada de amor. Lo mismo que ocurrió hace unos días cuando se dejó ver con otros compañeros de la cadena como Carlos Adyan y Andrea Meza. Además de experiencia profesional, Telemundo también le dejó una familia. Alix Aspe Alix Aspe y sus excompañeras de La mesa Caliente | Credit: (Photo by: Nathan Congleton/NBC via Getty Images) "Hay cosas que cambian y otras que nunca cambiarán. Este amor y amistad será por siempre", escribió emocionada Alix, quien anunció hace días que se trasladará a su país, México, donde pasará una temporada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La conductora no renovó contrato con el canal donde estuvo más de 8 años y ahora emprende nuevos retos profesionales y personales. El más reciente, un reto de verano para ayudar a quienes quieran lucir y sentirse espectacular. Ella lo está, por eso quiere brindar su conocimiento a otros. Y todavía vienen más cosas. Mientras tanto, Alix sigue más presente en las redes que nunca con tutoriales de lo más exitosos sobre maquillaje y un contenido de lo más valioso que tiene a sus seguidores pegados.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Alix Aspe y las conductoras de La mesa caliente, ¡juntas de nuevo!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.