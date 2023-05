Alix Aspe anuncia que deja Miami y cuenta cuál es su nuevo destino La comunicadora compartió cuáles son sus nuevos planes y en qué dirección va. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es momento de cambios y toma decisiones. Algo que a Alix Aspe, lejos de darle miedo, la emociona. Y, aunque reconoce que el vértigo siempre está, solo en el movimiento está el cambio. Desde sus redes sociales y con el positivismo y la decisión que la definen, la presentadora informó a sus seguidores del paso que está a punto de dar. Tras salir de la cadena Telemundo, tiene todo un mundo ante ella que piensa explorar y disfrutar. Mientras se maquillaba para hacerse la foto del pasaporte, la conductora mexicana dio a conocer que deja Miami. También explicó cuál es su nuevo destino y la razón que le lleva a hacer las maletas y vivir en otro lugar una buena temporada. Alix Aspe Alix Aspe deja Miami | Credit: IG/Alix Aspe "Acompáñenme a arreglarme para sacarme la foto del pasaporte", anunció en su reel. "Me lo estoy sacando porque me venció y porque me voy a ir a vivir a México unos meses", confirmó la que fuera una de las conductoras de La mesa caliente, donde ha crecido como comunicadora. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Después de casi 9 años alejada de su tierra y su familia, siente que es el momento de pasar tiempo de calidad con ellos. "Es un buen momento para volver. A veces nos pasa, que se nos olvidan las cosas importantes de la vida. Y lo más importante para mí en este proceso es estar con la gente que amo. Cuando uno está pasando por procesos de cambio, lo mejor es estar con tu familia y la gente que te quiere", reiteró la periodista, quien acaba de lanzar un nuevo reto para el verano. Reconoce que el salto es "emocionante", pero también es "raro", pues lleva casi una década sin vivir de seguido en México. "Estoy abrazando todos los cambios que vienen", expresó emocionada con esta nueva etapa. Confiar, tener fe y dejar al universo y Dios hacer su trabajo, es la otra gran decisión de Alix. "Aprendizaje del día de hoy: 'Confiemos en las decisiones del alma", concluyó lista para deslumbrar en esa foto y en la vida.

