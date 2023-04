Alisun se viste solo con vegetales Con el fin de hacer conciencia sobre el maltrato diario de las especies, Alisun se unión a PETA Latino para apoyar el consumo de vegetales y productos naturales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con el fin de promover la comida sin productos animales, Alisun decidió unirse a PETA Latino en una campaña que promueve el veganismo en el marco del Día de la Tierra, que se llevará a cabo el 22 de abril y cuyo lema es "Planta el futuro del planeta y hazte vegano el Día de la Tierra". Así, la cantante indie pop portó un vestido realizado con vegetales. "Soy vegana por los animales y por el medio ambiente", mencionó Alisun en un comunicado. "No podemos parar nuestro propio sufrimiento si seguimos consumiéndolo". La famosa, mediante su ejemplo personal, quiere hacer conciencia del sufrimiento de los animales; los cuales, son sometidos a muertes aterradoras para poder servir al consumo de los habitantes del planeta. De hecho, su padre Marco Antonio Solís ha sido inspirado por la chica para dejar el consumo de carne, huevos y lácteos. Alisun Credit: Cortesía: Marbella Music/LDV Management SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Hacerse vegano también ayuda a combatir la propagación de virus mortales: el SARS, la gripe porcina, la gripe aviar y el COVID-19, todos derivados del confinamiento y la matanza de animales para comida", explica PETA Latino. De acuerdo con las Naciones Unidas, "los alimentos veganos, como frutas y verduras, granos integrales, frijoles, guisantes, frutos secos y lentejas, requieren menos energía, tierra y agua, y cambiar a una alimentación basada en plantas puede ayudar al mundo a evitar los peores efectos de la catástrofe climática". Alisun Credit: Cortesía: PETA Latino Con esta iniciativa, Alisun se suma a la lista de diversos famosos que, junto a PETA y PETA Latino, invitan a llevar una alimentación "compasiva y ecológica basada en plantas" como Michelle Renaud, Christopher von Uckermann, Joaquin Phoenix, Patricia Manterola, Natalie Portman, Edward James Olmos y Alba Flores.

