Alicia Villarreal desmiente que su hija Melanie haya sido víctima de abuso Tras el susto que pasó Arturo Carmona al creer que habían intentado abusar sexualmente de su hija Melanie; su expareja, Alicia Villarreal, aclara lo que realmente ocurrió. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Hace unas semanas, se dio a conocer que la hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona, Melanie, había sido víctima de abuso cuando llegaba a la universidad donde estudia. Sin embargo, ahora la cantante desmiente esa versión y explica exactamente cuál fue la experiencia que vivió su primogénita. "Ella [su hija Melanie] bajó de su coche y oía que un tipo venía corriendo y gritando un nombre, como no era su nombre, ella seguía avanzando para ir a la escuela", explicó Villarreal a los medios de comunicación. "El tipo la agarra del brazo y la voltea, le dice: ‘Abigail, que no sé qué', ella le dice ‘no soy Abigail', él se asusta y se va. Entonces ella entró a la escuela e hizo el día normal, y fue que un tipo se confundió de muchacha". RELACIONADO: Alicia Villarreal está de regreso Image zoom Alicia Villarreal Instagram De acuerdo con la intérprete de "Yo sin tu amor" comentó que la confusión ocurrió cuando su exesposo, Carmona, realizó una declaración pública antes de que le contarán el suceso completo; por ello, se preocupó y se pensó que había sucedido algo más grave. Posteriormente, hablaron con él para aclararle todo. "Le hablamos a su papá y él se quedó muy preocupado; tenía una obra de teatro en Monterrey y se quedó muy intranquilo y asustado", explicó. "Lo entrevistaron después de la obra y lo dijo así. Pero esto no fue más que un chico que peleó con su chava [novia] o no sé qué". Image zoom Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pese a que no ocurrió nada grave, Alicia Villarreal si tomó acciones porque lo ocurrido sucedió en las inmediaciones de la universidad, pero no realizó ningún proceso legal. "Fui a levantar un acta de hechos por una situación que sucedió alrededor de la escuela, pero no una denuncia [legal] porque, la verdad, no llegaba a ser nada de eso". Advertisement

