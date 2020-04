Hija de Alicia Villarreal publica fotos de su espectacular quinceañera By Nohelia Castro ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print No cabe duda que recordar es volver a vivir. La guapa hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona, Melanie Carmona, revivió - a petición de sus fanáticos - su espectacular fiesta de cumpleaños número 15. Durante una sesión de preguntas y respuestas a través de su cuenta de Instagram, la hija de la cantante no solo respondió algunas inquietudes de algunos de sus 142 mil seguidores sino que también reveló imágenes nunca antes vistas de su quinceañera. En una de las fotos que la joven de 21 años compartió, la vemos gozando a lo grande junto a sus padres y familiares ataviada con un elaborado vestido de tul en tono rosado, cabellera en ondas y una corona de brillantes. Image zoom Melanie Cardona/instagram En otra toma, vemos a Melanie “picándole al pastel”, un elaborado cake de seis pisos. Cardona lució más de un vestido en su día especial. Uno de los momentos más significativos sin lugar a dudas, fue cuando bailó junto a su padre, Arturo Carmona. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un fan le preguntó: “¿por que tuviste dos quinceañeras?”, a lo que la joven respondió “la verdad no sé, según yo nos sobraron muchas cosas del primer quince y planeamos literalmente el segundo dos días después. No estaba planeado, fueron familiares y amigos cercanos”. Además de mostrar imágenes inéditas de su cumpleaños, Melanie también contestó preguntas de sus fans. ¿Que piensas de las personas tóxicas?. “Creo que las personas usan [la palabra tóxica] de manera incorrecta. Para mi una persona tóxica es alguien con malas vibras, una persona envidiosa y que no te deje avanzar”. Para culminar el chat, Melanie reiteró que sostiene una buena relación con su mami, la cantante Alicia Villarreal. Image zoom Alicia Villarreal junto a su hija Melanie Carmona Instagram/Melanie Carmona “Es la persona más perfeccionista que conozco. Tiene (trastorno obsesivo-compulsivo. OCD, por sus siglas en inglés)". Advertisement

