Alicia Villarreal rompe el silencio sobre el abuso que sufrió su hija Melenie

"Tengo dos opciones y ya me decidí por una, pero quisiera que mostraran a esa Alicia Villarreal que ustedes conocen. No quiero que digan '¡ay, pobrecita güera!', porque de pobrecita no tengo nada. Me conocen, he trabajado mucho; me he esforzado en una industria que ha sido de hombres y en la que me han hecho un lado", advirtió. "Me he mantenido gracias a un público que ha sido muy fiel, que no me olvida y me exige regresar".