Alicia Villarreal está de luto por la muerte de su suegro La cantante mexicana dio a conocer a través de sus redes sociales que el padre de su esposo, Cruz Martínez, ha fallecido. Según reportes, Don Félix Martínez perdió la vida a causa de la COVID-19. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Alicia Villarreal está de luto tras el fallecimiento de su suegro Félix Martínez. La cantante mexicana recurrió a sus redes sociales para demostrar su apoyo a su esposo Cruz Martínez durante este difícil momento con un emotivo mensaje. “Llora su partida, pero reponte en su honor y sigue con el ánimo y alegría que te caracteriza y que a él siempre le gustó”, escribió la intérprete en su cuenta de Instagram junto a una fotografía de su esposo abrazado de su papá. “Te acompaño siempre, estoy aquí para ti. Sé fuerte”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo a la prensa mexicana, el padre del músico y productor perdió la vida la madrugada del miércoles a causa de la COVID-19. Según estos informes, Don Félix — como lo llamaba la cantante — había estado alrededor de una semana hospitalizado, luchando contra la enfermedad en un nosocomio en Texas. Desafortunadamente, Don Félix falleció sin que su hijo u otros familiares pudieran despedirse de él debido a las restricciones sanitarias para visitar a pacientes con coronavirus en hospitales. En Texas, según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, se han registrado más de 275,000 casos de pacientes con la COVID-19 desde que la pandemia empezó a azotar a este país en marzo. Hasta el momento, unos 3,200 pacientes han perdido la vida en ese estado a causa del coronavirus. Actualmente, Texas se encuentra entre los estados más afectados por el virus, junto a California y Florida, cuyas cifras se dispararon tras la apertura de negocios y otros lugares donde se congregan las personas en un intento por regresar a la normalidad.

