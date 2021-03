Close

Alicia Villarreal es presa de críticas por abuso a su hija Melenie Melenie, la primogénita de Alicia Villarreal, reveló que fue víctima de tocamientos sexuales por parte de un familiar; lo cual, le ha ocasionado severas críticas a la cantante, quien estaba enterada del asunto. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En el marco del Día Internacional de la Mujer, Melenie, la hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona, denunció públicamente que, hace cinco años, un miembro de su familia la había tocado sexualmente. De acuerdo con la información que dio a conocer en sus redes sociales, la jovencita explicó que su madre y su padrastro Cruz Martínez estaban enterados; sin embargo, la modelo se mantuvo callada hasta ahora. Por su parte, la intérprete "Yo sin tu amor" quizo enviar un mensaje de apoyo a todas las féminas y puso, en su cuenta de Instagram, una imagen con su rostro y la frase: "Ella se durmió llorando y se despertó sonriendo haciéndole creer al mundo que todo estaba bien… Ella es una mujer fuerte, ella eres tú". Además escribió otro mensaje. "Quiero decirles a todas las mujeres que sean las jefas de su vida, que decidan cómo quieren vivir, que sean felices, porque nosotras las mujeres somos maravillosa", mencionó. Sin embargo, las palabras de Villarreal no fueron bien vistas por los cibernautas, quienes se lanzaron en su contra por el abuso que sufrió su primogénita y haberle permitido que guardara el secreto. Image zoom Credit: Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¿Por qué le pediste a tu hija callar?", escribió un usuario. "Que se le haga justicia a tu hija. Comienza por meter a la cárcel a quien la violentó, sea quien sea, y entonces no cambiarás el mundo, pero cambiarás el mundo de tu hija. Justicia para tu hija", mencionó otra fanática. "Por eso hay tantas niñas que las abusan, porque una vez hablan, los primeros en no creerles o apoyarles son los padres", mencionó alguien más. Ante las críticas, Alicia Villarreal prefirió desactivar los mensajes y hasta el momento no se ha pronunciado respecto a la confesión de su hija mayor, a diferencia de Carmona quien aseguró que tomará acciones legales en contra del agresor de Melanie.

