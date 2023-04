¿Sabías que Alicia Villarreal compuso una canción al estilo Shakira para Arturo Carmona? Antes de Shakira, Alicia Villarreal realizó un tema que siempre se ha dicho que está dedicado a su exmarido Arturo Carmona ¿esto ha afectado al actor? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir De 1998 a 2001, Alicia Villarreal estuvo casada con Arturo Carmona; de esa unión, nació su hija Melenie. Cuando la pareja terminó su matrimonio, la cantante, quien también había dejado al grupo Límite con el que inició su carrera musical; así, lanzó en solitario un tema dedicado al actor que lleva por título "Te quedó grande la yegua", como Shakira lo hizo con Gerard Piqué y el sencillo "Music Sessions Vol. 53". Ante ello, el exfutbolista revela cómo fue lidiar con esa situación. "Qué bueno [que 'Te quedó grande la yegua' salió]; de ahí comió mi hija muchos años", bromeó a los medios de comunicación. "La ponen [la canción] porque saben que estoy ahí y voltean a ver mi reacción, siempre. Nunca dijo que era para mí, para tampoco dijo que no, bien", relató. "Soy mercadólogo y creo que fue un concepto de marketing muy poderoso, y la verdad lo hizo muy bien. Un empujón para que la gente me volteara a ver y dijeran '¿quién es el jinete?'. A mi familia, que no entendía mucho el medio, en su momento, la sufrió mucho". Esos conflictos han quedado atrás y ahora gozan de una buena relación que ha ido más allá del plano personal. "Hoy por hoy hay mucho cariño con la familia de Alicia, con mi familia. Hay respeto, cordialidad y nos reímos de eso. Aparte somos socios", mencionó. Alicia Villarreal, Manolo Cardona, Shakira Alicia Villarreal, Manolo Cardona, Shakira | Credit: Mezcalent.com (2); Luke Walker/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como Arturo Carmona ya vivió esa experiencia de ser señalado por una canción, le dio un consejo a Gerard Piqué, quien quedó al descubierto y su infidelidad con Clara Chía también gracias, justamente, a "Music Sessions Vol. 53". "Aguanta vara [Gerard] Piqué, tranquilo", le aconsejó al empresario. "Va a pasar, que no se lo tome personal. Los únicos que saben lo qué pasó son ellos dos [Shakira y Piqué] o tres [refiriéndose a Clara Chía]. No lo sé".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Sabías que Alicia Villarreal compuso una canción al estilo Shakira para Arturo Carmona?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.