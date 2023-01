Alicia Vilarreal habla del debut de su hija Melenie como cantante Hace unas semanas, Melenie, la primogénita de Alicia Villarreal y Arturo Carmona, hizo su debut oficial como cantante. Ahora, su famosa madre se pronuncia al respecto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace un tiempo, Melenie, la primogénita de Alicia Villarreal y Arturo Carmona, se ha preparado profesionalmente en la música. Así, la joven tuvo su debut profesional interpretando un tema al lado de su famosa madre en un concierto, quien ahora revela cómo se sintió viendo a su hija sobre un escenario. "He sido la más feliz. Soy una mamá muy agradecida con esta vida, con Dios, por darme una niña que es muy trabajadora y muy estudiosa. Por fin pude debutarla en los escenarios ya para decir 'esta niña quiere ser artista y quiere cantar en los escenarios', fue una noche increíble para mí", confesó Villarreal al programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV). "En mi nuevo disco, titulado Donde todo comenzó, ella hace un dueto conmigo de una canción que se llama 'Hombre de honor', que es tu tema mío". La intérprete de "Te quedó grande la yegua" reveló que también realizará una colaboración con su hija Melenie en la primera producción musical de la chica; lo cual, la tiene muy emocionada. "Hacemos un intercambio porque en su disco voy a cantar una canción de ella, que también es una buena compositora y ya empieza a escribir su historia como mujer", explicó. "Me encanta, soy una mamá muy feliz". Alicia Villarreal, quien, como Shakira, hace un tiempo lanzó temas para pronunciarse sobre experiencias vividas con sus exparejas sentimentales, considera que la música es la mejor forma de lidiar con los sentimientos que afectan al gremio femenino."Todo lo que está sucediendo ahorita, creo, es una reafirmación de la mujer, de cómo necesitamos salir adelante. Porque nosotros no tenemos tiempo para ponernos a llorar; tenemos que trabajar, tenemos que sacar a la familia adelante", advirtió. Alicia Villarreal y Melanie Cardona Alicia Villarreal y Melanie Cardona | Credit: Instagram/Alicia Villarreal SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Con mi experiencia de vida, como artista, como mujer, no debemos juzgar y ser tan duros como duros como público y como medios porque estamos lastimando a los seres humanos; no estamos pensando en nuestra familia", agregó. "Estamos enojadas, las mujeres nos enojamos. Entonces ¿qué debemos hacer? Cantemos para superar momentos, etapas, cosas que nos van a pasar porque a lo mejor estaba marcado que así teníamos que vivir, no sé".

