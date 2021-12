¿Alicia Machado y Marc Anthony de fiesta juntos en Miami? ¡Los detalles! La ex Miss Universo venezolana Alicia Machado compartió una foto con el cantante Marc Anthony. ¿Estaban de fiesta en Miami? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alicia Machado vive una etapa gloriosa. La ex Miss Universo venezolana resultó ganadora del reality show La casa de los famosos de Telemundo y sigue celebrando su triunfo. La actriz y empresaria de 44 años compartió una foto ayer junto al cantante Marc Anthony y enloquecieron las redes. ¿Qué hacían juntos en Miami? "De estas noches inolvidables que te encuentras con gente maravillosa. Los amo chicos, hoy y siempre", escribió Machado junto a la foto con el salsero. En la fiesta, también compartió con la modelo y actriz Patricia Velásquez, y con la modelo Eglantina Zingg, entre otros famosos. Estas estrellas se reunieron en una subasta de arte en Miami, para recaudar fondos para la organización sin fines de lucro Core. También asistieron al festejo el actor Sean Penn y la cantante Anitta, entre otros. Machado y Marc Anthony coincidieron en este evento, y el salsero de origen puertorriqueño se sentó en la misma mesa que la guapa mamá soltera y otros invitados. Los seguidores de Machado en redes sociales enloquecieron al verlos juntos en la foto. "Bella la reina y bello ese flaco", comentó una seguidora de Machado. "Wow, con Marc Anthony, como debe ser", comentó otro fanático. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Alicia Machado Credit: Instagram/ Alicia Machado Años atrás, Marc Anthony cayó rendido ante la belleza de otra Miss Universo, su exesposa Dayanara Torres, madre de sus dos hijos mayores. Sin embargo, en esta ocasión solo parece haber una amistad con Machado. Sin duda la venezolana lucía deslumbrante con un vestido transparente con pedrería plateada. Quien no parecía estar en el evento es el actor Roberto Romano, con quien Machado confirmó que tiene un romance. Marc Anthony Alicia Machado Credit: Alicia Machado/ Instagram Stories Eso sí, a juzgar por las divertidas fotos, la ganadora de La casa de los famosos la pasó muy bien entre amigos.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Alicia Machado y Marc Anthony de fiesta juntos en Miami? ¡Los detalles!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.