Walter Mercado, ¿predijo la victoria de Alicia Machado en La casa de los famosos? Según la ganadora del reality de Telemundo cuando ella tenía 27 años el astrólogo puertorriqueño le dijo sorprendentes predicciones, ¡que se han hecho realidad! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alicia Machado se ha convertido en el centro de las miradas después de resultar ganadora absoluta de La casa de los famosos y llevarse a casa la nada despreciable cantidad de $200,000 dólares como premio. Aunque la ex Miss Universo venezolana se alzó con la victoria en el reality de Telemundo obteniendo más de 40 millones de votos en línea, ella asegura que su gran e indiscutible triunfo ya estaba escrita y que el fallecido astrólogo Walter Mercado se lo había revelado hace años. "Es una larga historia; cuando yo tenía 27 (años) me dijo muchas cosas. Me habló de mi hija Dinorah sin haber nacido, de que mi presencia en México siempre iba a brillar y que antes de mis 45 años iba a tener un éxito mucho más grande que Miss Universo, algo que iba a conectar de forma distinta con el mundo", explicó la Miss Universo 1995 en declaraciones reproducidas por el diario puertorriqueño El Nuevo Día. "Yo le dije: 'Pero falta demasiado'. Y él me respondió: 'Cuando eso comience a suceder te vas a dar cuenta porque yo no estaré en este mundo". Esta no es la primera vez que Machado hace alusión a dichas predicciones, pues en 2020 ya había hablado sobre su encuentro con Walter explicando que este había ocurrido durante una cena con José Luis Rodríguez "El Puma". Alicia Machado asegura que entre otras cosas Walter predijo que ella tendría "una situación con el presidente de los Estados Unidos". Eso fue años antes del mandato de Donald Trump: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La cena era en casa de Walter [Mercado] aquí en Miami. Llegué y estuve en la cena; todo muy bonito, todo muy divertido", explicó en aquella ocasión Machado al programa la televisión mexicana Ventaneando (TV Azteca). "En un momento, me quedo sola con él en un rinconcito de ese departamento y me empezó a hablar de muchas cosas. Eso fue como en el año 2002, hace como dieciocho años", aseguró. "Me habló hasta del papá de mi hija. [Y él] dice: 'Así es la vida'". Y vaya que acertó.

