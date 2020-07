Alicia Machado rompe en llanto al denunciar que fue víctima de un robo En un video publicado en sus redes sociales, la actriz venezolana pidió la ayuda de las autoridades ante el supuesto acto de vandalismo a su negocio en California. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La actriz y empresaria Alicia Machado denunció a través de las redes que su negocio de maquillaje ubicado en Huntington Park, CA, fue víctima de un robo. En su cuenta de Instagram, la exreina de belleza se hizo eco de un clip que colgó su socia, Rubby Vargas, en el que se muestran vidrios rotos y la falta de mercancía que supuestamente se llevaron los desconocidos en horas de la madrugada. “A las dos de la mañana se metieron unas personas, reventaron muchos vidrios, se llevaron mucha mercancía. Tanto mi socia como yo estamos muy tristes y preocupadas porque nuestro estudio y bodega, también es una escuela de maquillaje”, expresó la artista venezolana, quien pidió ayuda a las autoridades. La actriz rompió en llanto mientras mostraba su preocupación y tristeza. “Somos dos mujeres muy luchonas, y como nosotras hay otro grupo grandísimo de mujeres que son cabezas de familia, no es un juego y con mucho esfuerzo hemos tenido esta bodega y hemos estado trabajando muy duro”, dijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Vargas, la socia de la artista, pidió que no se compren sus productos si los ven a la venta en la calle y que le ayuden a encontrar a los responsables. “Les pido no comprar nuestro producto si se los ofrecen y que nos apoyen a denunciar a quien lo ande vendiendo en la calle y dar con quienes nos hicieron este robo”, escribió. Machado se embarcó en el negocio del maquillaje a finales del año pasado. “No me había metido [a hacer] con maquillaje [porque] yo quería algo único, algo diferente, algo que yo creara de verdad, precisamente por la competencia"contó. "Hay muchas cosas de muchas celebridades, pero yo quería hacer algo único para mí, para mis fans, para la gente que me sigue”, agregó la venezolana.

Alicia Machado rompe en llanto al denunciar que fue víctima de un robo

