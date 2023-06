Alicia Machado se sincera como nunca: "Yo tengo 6 operaciones de busto" La conductora y actriz venezolana abrió su corazón y dio detalles fuertes de su vida durante su participación en el programa Ojos de Mujer. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alicia Machado Credit: Mezcalent Por fin se ha estrenado la esperada tercera temporada de Ojos de Mujer, el programa de E! Online Latino. Su primer show ha sido este jueves y con una invitada de honor: Alicia Machado. La actriz venezolana hizo de este debut uno cargado de emoción, sentimiento y, sobre todo, reflexión. Igual de directa y sincera que siempre, la también presentadora se mostró sin filtro para hablar de uno de los procesos más duros de su vida. En medio de la conversación sobre la imagen, salió a colación su operación de pecho como consecuencia del cáncer de mama que padeció en 2013. En esta ocasión, Alicia dio aún más detalles de las intervenciones quirúrgicas por las que tuvo que pasar y el trauma inicial al verse con las cicatrices. El dolor inicial se ha ido transformando en aceptación, entendimiento y crecimiento hasta llegar al momento actual, uno de los mejores de su vida. "Yo tengo seis operaciones de busto. Tuve cáncer de mama en el 2013, tengo 6 operaciones de seno, las últimas dos, reconstructivas. Hoy en día soy silicon free", expresó orgullosa de lo que ha superado. Hoy, no solo está contenta de ver que le quedaron "preciosas", sino por algo más importante: estar perfecta de salud. Llegar hasta este bienestar, reconoce, no fue un camino de rosas. "Para mí fue una experiencia traumática, sobre todo a nivel cosmético, yo fui la mujer más bella del mundo, hice una portada en Playboy en el 2005 universal, con un cuerpo sin ninguna cirugía, ni ningún implante, ni ningún nada, unos senos perfectos que ganaron el Miss Universo con 18 años, y de repente, haberme visto con esas cicatrices, eso fue para mí durísimo", admitió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hoy en día sigue siendo para muchos una de las grandes bellezas que, además, ha alimentado con su formación en otros campos como el actoral y empresarial, en los que ha triunfado y sigue nutriendo con las mejores experiencias. Su hija, Dinorah, sin duda, es su mayor éxito, al igual que el de lograr ser la mujer feliz, completa y empoderada que hoy es.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Alicia Machado se sincera como nunca: "Yo tengo 6 operaciones de busto"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.