Alicia Machado se emociona al ver el mensaje que le dejó grabado Carmen Salinas Tras varios meses aislada del mundo exterior, la exMiss Universo se topó anoche de golpe con la realidad luego de alzarse con la victoria en La casa de los famosos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La casa de los famosos cerró este lunes sus puertas por la pantalla de Telemundo con la victoria de Alicia Machado, quien tras casi 3 meses conviviendo junto a otras celebridades en la casa más famosa de la televisión hispana se alzó anoche con el gran premio de $200.000.00. La exMiss Universo, quien estuvo durante todo ese tiempo incomunicada del mundo exterior al igual que el resto de sus compañeros, se topó esta semana de golpe con la realidad. Nada más salir de la casa, la carismática actriz venezolana recibió la triste noticia del delicado estado de salud en el que se encuentra desde el pasado jueves la querida Carmen Salinas. Machado no pudo evitar romper a llorar al ver el mensaje que le grabó la actriz mexicana pocas horas antes de sufrir el derrame cerebral que la mantiene en coma desde entonces. Alicia Machado Alicia Machado | Credit: TELEMUNDO "Felicito con todo mi amor a mis hijos adorados Alicia Machado, que adoro con toda mi alma, y a mi Pablito Montero, que aparte de ser mi paisano es como mi hijo, lo quiero mucho y lo admiro mucho. Yo quiero que ganen ustedes, que ganen y que me traigan el premio a mí, me traen el premio para acá para mí. Les mando muchos besos y bendiciones, cuídense mucho hijitos, los amo con toda mi alma y que triunfen les deseo de todo corazón. Recuerden que soy la mami Carmen Salinas que los ama", fueron las palabras que Salinas dedicó tanto a Machado como a Pablo Montero, quien también participaba en el programa de telerrealidad de Telemundo que finalizó anoche. Alicia Machado Alicia Machado | Credit: TELEMUNDO SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Visiblemente emocionada y casi sin poder articular palabra, Alicia reaccionó muy conmovida al mensaje que le grabó Carmelita, como la llaman cariñosamente en el medio artístico. "¡Ay mi vida! Lo siento mucho, espero poder ir a verla y que me permiten verla y llevarle un cariño y un abracito a una mujer tan maravillosa como ella", dijo entre lágrimas.

