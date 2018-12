Mezcalent

Luego de pasar una semana en su país natal, la ex Miss Universo, Alicia Machado, se despidió de Venezuela entre lágrimas. A través de un vídeo publicado en sus redes sociales, la también actriz no pudo evitar el llanto al anunciar su regreso a casa en California, desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía.

“Fueron unos días muy bonitos, muy intensos, muy difíciles para mí. Hacía diez años que no venía a mi país y me voy feliz, agradecida con todas las personas que encontré en el camino, que me abrazaron, me besaron, me quisieron, me dieron la bienvenida’, dijo entre lágrimas.

Machado, agradeció al zar de la belleza Osmel Sousa, por hacer este reencuentro con su país toda una realidad, ya que la ex reina de belleza fue la conductora invitada la nuevo programa de televisión El Concurso, creado por Sousa. Acompañada de su pequeña hija Dinorah, Machado reveló que durante su estadía, además de cumplir con sus compromisos laborales, visitó a su familia, incluyendo a su padre, algo que fue le atribuye al gurú de la belleza.

“Gracias Osmel te quiero muchísimo por darme la oportunidad de estar en tu show y además de haber podido ir a ver a mi papá y a mi familia”, dijo.

Durante su viaje, la artista, además de celebrar su cumpleaños número 42, también visitó a su abuela llamada Alicia, y a quien describió como “la más bella del universa y planetas cercanos”.

Por su parte, la pequeña Dinorah disfrutó con sus primos, a quien conoció por primera vez.

“Espero volver a mi país”, concluyó Machado en el vídeo.